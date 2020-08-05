雨後速清病媒蚊 養禽場防範坦布蘇病毒

近日降雨雨歇，畜牧場環境易積水且孳生蚊蟲，台南市政府農業局動保處呼籲，養禽場應特別加強坦布蘇病毒防範，避免禽舍內飼料及墊料潮濕造成疫病發生，動保處也輔導種植鴨間稻農民，加強防範鴨隻坦布蘇病毒。

日前國內傳出鴨隻坦布蘇病毒感染，台南市長黃偉哲關心颱風過後畜牧場防疫，指示農業局動保處要加強禽場消毒防疫措施，更應加注意防範藉由蚊子叮咬傳播的坦布蘇病毒，避免因豪雨過後發生疫情。

坦布蘇病毒可透過蚊子叮的方式感染家禽，農業局長謝耀清提醒養禽業者，養禽業者如有發現有產蛋下降或神經症狀等異常情形時，應立即通報動保處協助處理。同時須做好禽場環境不積水、乾淨衛生，利用防疫消毒來清除傳播媒介。。

謝耀清表示，坦布蘇病毒目前尚無疫苗可供預防，養禽場須做好禽場生物安全及飼養管理、盛裝蛋及幼雛的紙箱避免重複使用、避免已感染過的家禽與健康家禽混養、避免重複使用針頭、注意環境衛生、清除傳播媒介蚊蟲、定期消毒禽舍、出入場舍時須消毒並穿戴手套及雨鞋。