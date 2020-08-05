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雨後速清病媒蚊 養禽場防範坦布蘇病毒
近日降雨雨歇，畜牧場環境易積水且孳生蚊蟲，台南市政府農業局動保處呼籲，養禽場應特別加強坦布蘇病毒防範，避免禽舍內飼料及墊料潮濕造成疫病發生，動保處也輔導種植鴨間稻農民，加強防範鴨隻坦布蘇病毒。
日前國內傳出鴨隻坦布蘇病毒感染，台南市長黃偉哲關心颱風過後畜牧場防疫，指示農業局動保處要加強禽場消毒防疫措施，更應加注意防範藉由蚊子叮咬傳播的坦布蘇病毒，避免因豪雨過後發生疫情。
坦布蘇病毒可透過蚊子叮的方式感染家禽，農業局長謝耀清提醒養禽業者，養禽業者如有發現有產蛋下降或神經症狀等異常情形時，應立即通報動保處協助處理。同時須做好禽場環境不積水、乾淨衛生，利用防疫消毒來清除傳播媒介。。
謝耀清表示，坦布蘇病毒目前尚無疫苗可供預防，養禽場須做好禽場生物安全及飼養管理、盛裝蛋及幼雛的紙箱避免重複使用、避免已感染過的家禽與健康家禽混養、避免重複使用針頭、注意環境衛生、清除傳播媒介蚊蟲、定期消毒禽舍、出入場舍時須消毒並穿戴手套及雨鞋。
農業局動保處則持續派遣防疫消毒車加強禽場及周邊公共區域防疫消毒工作，輔導於禽場內加掛捕蚊燈，降低場內蚊蟲數量，持續要求養禽業者務必加強各項生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒，防範疾病入侵。且禽肉煮熟食用無傳播風險，民眾不必擔心。
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