快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨後速清病媒蚊 養禽場防範坦布蘇病毒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農業局動保處消毒人員協助養禽場環境消毒，防範坦布蘇病毒等疫病。記者謝進盛／翻攝
農業局動保處消毒人員協助養禽場環境消毒，防範坦布蘇病毒等疫病。記者謝進盛／翻攝

近日降雨雨歇，畜牧場環境易積水且孳生蚊蟲，台南市政府農業局動保處呼籲，養禽場應特別加強坦布蘇病毒防範，避免禽舍內飼料及墊料潮濕造成疫病發生，動保處也輔導種植鴨間稻農民，加強防範鴨隻坦布蘇病毒。

日前國內傳出鴨隻坦布蘇病毒感染，台南市長黃偉哲關心颱風過後畜牧場防疫，指示農業局動保處要加強禽場消毒防疫措施，更應加注意防範藉由蚊子叮咬傳播的坦布蘇病毒，避免因豪雨過後發生疫情。

坦布蘇病毒可透過蚊子叮的方式感染家禽，農業局長謝耀清提醒養禽業者，養禽業者如有發現有產蛋下降或神經症狀等異常情形時，應立即通報動保處協助處理。同時須做好禽場環境不積水、乾淨衛生，利用防疫消毒來清除傳播媒介。。

謝耀清表示，坦布蘇病毒目前尚無疫苗可供預防，養禽場須做好禽場生物安全及飼養管理、盛裝蛋及幼雛的紙箱避免重複使用、避免已感染過的家禽與健康家禽混養、避免重複使用針頭、注意環境衛生、清除傳播媒介蚊蟲、定期消毒禽舍、出入場舍時須消毒並穿戴手套及雨鞋。

農業局動保處則持續派遣防疫消毒車加強禽場及周邊公共區域防疫消毒工作，輔導於禽場內加掛捕蚊燈，降低場內蚊蟲數量，持續要求養禽業者務必加強各項生物安全防疫，落實禽場內外環境的消毒，防範疾病入侵。且禽肉煮熟食用無傳播風險，民眾不必擔心。

台南市政府農業局動保處消毒人員協助養禽場環境消毒，防範坦布蘇病毒等疫病。記者謝進盛／翻攝
台南市政府農業局動保處消毒人員協助養禽場環境消毒，防範坦布蘇病毒等疫病。記者謝進盛／翻攝

坦布蘇病毒 蚊子

延伸閱讀

南市文旦大賽 果園評鑑入選名單公布下月揭曉

台南東山火龍果盛產 創意披薩DIY掀高潮

南市下營養雞場爆禽流感 撲殺5萬7千多隻皇金雞

產銷履歷達人 南市僅他1人

相關新聞

i-Voting影片侵權？北市：委外廠商獨立製作不構侵權

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，遭質疑「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片有抄襲之虞，經過連日調查，台北市研...

因應林口工一重劃區完工 在地議員籲聯外交通要改善

林口工一市地重劃區預計在後年1月完工，預估將帶動高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐，翻轉當地閒置環境，市議員蔡淑君表示，...

新北推河濱自行車租借 用行動支付還可抽腳踏車

新北市河濱自行車租借站推出FunBike Maji APP租借系統，翻轉自行車租借模式，民眾只要到新北市河濱公園租車免帶...

雨後速清病媒蚊 養禽場防範坦布蘇病毒

近日降雨雨歇，畜牧場環境易積水且孳生蚊蟲，台南市政府農業局動保處呼籲，養禽場應特別加強坦布蘇病毒防範，避免禽舍內飼料及墊...

河岸童樂會14日登場 三大亮點打造台北最大親水樂園

炎炎夏日玩水去，「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日盛大登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」，活動有三大亮點，除...

夏天泡澡好舒服！北市大河馬載浮載沉好享受

台北市立動物園大河馬家族「母姐團」，平常最喜歡屁股碰屁股，擠在一起休息，加上現在天氣熱，民眾若來到非洲動物區，還能在河馬...

北市糶米公園啟用 串連古道、礦坑打造帶狀休憩空間

台北市信義區吳興街600巷的公園用地，過去長期遭私人違建占用導致環境髒亂，市府活化公園用地打造「糶米公園」，7月底開放使...

新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜說，要求入境全面普篩不是他個人意見，是把專家說出讓中央知道，但中央的決定會尊重，地方會加...

新北長照交通平台 民眾也可預約叫車

長照2.0有就醫及復健的交通補助，但復康巴士只有領身心障礙手冊者可使用，民間計程車業者因誘因不足寧可不接，新北衛生局與學...

中原溝二期步道開工 走到捷運站5分鐘

捷運環狀線中原站周邊是工業區，交通繁忙，新北捷運局將在中原站東側的中原溝增設人行步道，昨天開工，預計明年初完工，捷運局指...

復育香魚生態！新碧潭堰將設魚道

碧潭因為攔河堰損毀導致龍舟賽無法舉辦外，連生態也受到影響，因為堰體受損，香魚無法洄游，被視為新店溪流域加油的香魚，多只能...

拯救碧潭觀光！ 新碧潭堰動工

新北市新店溪碧潭堰使用已40年，5年前蘇迪勒颱風更造成堰體損壞，水位下降，連舉辦20多年的國際龍舟賽都移地舉辦，只剩天鵝...

熱門新聞

藍營老將陳超明涉賄遭押 苗栗政壇可能接班人選曝光

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

廖國棟收押接班布局生變 台東藍營政治版圖激起漣漪

5萬人中籤 500三倍券可換800新北特惠券

化解「火車不來」民怨 林右昌：輕軌跟火車不一定2擇1

嘉義市首次！私有建築所有權人主動申請古蹟成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。