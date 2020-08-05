河岸童樂會14日登場 三大亮點打造台北最大親水樂園

炎炎夏日玩水去，「2020台北河岸童樂會-熊讚水樂園」14日盛大登場，將打造今夏台北「最大親水樂園」，活動有三大亮點，除了遊樂設施有「60米山水滑水道」、高7公尺「沖瘋滑水道」，今年還規劃「阿古瓦秘境」導覽。活動從8月14日至16日、及18日至23日在公館台北自來水園區舉行。

台北市副市長蔡炳坤表示，今年台北河岸童樂會有三大特色，包括首度將過去自來水處的台北親水節、結合觀光傳播局的童樂會活動，讓民眾可以一票雙樂園；例外還有好玩的滑水道遊樂設施；另外，北市府也規劃自來水園區的秘境之旅，開放民眾報名參加。

北市觀傳局長劉奕霆表示，今年台北親水節，配合自來水園區規定，市民須購票入園，親水遊樂設施於每天上午9時至下午6時開放，每個遊樂設施都有總額管制，如「沖瘋滑水道」每水道同一時間僅1人使用，另外基於防疫，遊樂設施每個小時也會暫停使用5到10分鐘，進行清潔消毒，每個設施每天也會大消毒一次。至於入園也配合採實名(聯)制、量測體溫等防疫措施。

觀傳局表示，活動期間，8月15日晚間將舉辦童樂晚會，將由YOYO家族、國際級魔術師、及少女卡拉樂團等演出，現場也將送出200支水槍，當天下午6時起免費入園。

至於16日起每天會邀請2至3場表演節目；每周六、日各有3梯次免費的「阿古瓦秘境之旅」，由專人導覽，帶領大小朋友探訪自來水園區、觀音山及寶藏巖，共12個梯次，每梯次30名，預計8月7日中午12點起開放報名。提醒8月17日配合自來水園區休園，親水節活動暫停一天。