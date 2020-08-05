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夏天泡澡好舒服！北市大河馬載浮載沉好享受

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
侏儒河馬生長在較潮濕的濕地及樹林。圖／台北市立動物園提供
侏儒河馬生長在較潮濕的濕地及樹林。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園河馬家族「母姐團」，平常最喜歡屁股碰屁股，擠在一起休息，加上現在天氣熱，民眾若來到非洲動物區，還能在河馬浴場看到大河馬在水中載浮載沉的逗趣模樣。

園方說，大河馬「母姐團」彼此既會競爭，又懂得相親相愛，每到放飯時刻，總是會爭先恐後地搶食物。為避免這類狀況，保育員會將食物分散擺設，讓地位最高與最低的大河馬，能分區享用美食，也能讓每隻個體攝取到足夠的營養。

吃飯時間結束後，「母姐團」就會回到水中，依偎在一起休息、睡覺。園方說，野生大河馬是群居性動物，舉凡食衣住行，都喜歡「團進團出」，甚至可以達到共同防禦外敵的作用，就連獅子或鱷魚等掠食者，也不敢輕易靠近。

動物園除了大河馬家族，還有大河馬的近親─侏儒河馬。園方表示，比起大河馬總喜歡「團進團出」，牠們更喜歡當神祕的獨行俠，在陸地生活的時間較長，喜歡夜間出來覓食。

園方說，最近天氣熱，現在若來到動物園非洲動物區的河馬浴場，就能看到大河馬泡水，等到天氣轉涼，大河馬家族則會窩在陸地上，曬著太陽憨憨入睡。

為了防止河馬爭搶食物，保育員會將食物分散擺放。圖／台北市立動物園提供
為了防止河馬爭搶食物，保育員會將食物分散擺放。圖／台北市立動物園提供
吃飯時間結束後，河馬總是依偎在一起休息、睡覺，彷彿剛才的食物搶奪大戰從來沒發生過。圖／台北市立動物園提供
吃飯時間結束後，河馬總是依偎在一起休息、睡覺，彷彿剛才的食物搶奪大戰從來沒發生過。圖／台北市立動物園提供
河馬家族平時最喜歡屁股碰屁股地擠在一起休息。圖／台北市立動物園提供
河馬家族平時最喜歡屁股碰屁股地擠在一起休息。圖／台北市立動物園提供
保育員會將食物以分散放，讓地位最高的河馬與最小的河馬可以同時一起享用美食。圖／台北市立動物園提供
保育員會將食物以分散放，讓地位最高的河馬與最小的河馬可以同時一起享用美食。圖／台北市立動物園提供

河馬 動物園

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