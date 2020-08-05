夏天泡澡好舒服！北市大河馬載浮載沉好享受

台北市立動物園大河馬家族「母姐團」，平常最喜歡屁股碰屁股，擠在一起休息，加上現在天氣熱，民眾若來到非洲動物區，還能在河馬浴場看到大河馬在水中載浮載沉的逗趣模樣。

園方說，大河馬「母姐團」彼此既會競爭，又懂得相親相愛，每到放飯時刻，總是會爭先恐後地搶食物。為避免這類狀況，保育員會將食物分散擺設，讓地位最高與最低的大河馬，能分區享用美食，也能讓每隻個體攝取到足夠的營養。

吃飯時間結束後，「母姐團」就會回到水中，依偎在一起休息、睡覺。園方說，野生大河馬是群居性動物，舉凡食衣住行，都喜歡「團進團出」，甚至可以達到共同防禦外敵的作用，就連獅子或鱷魚等掠食者，也不敢輕易靠近。

動物園除了大河馬家族，還有大河馬的近親─侏儒河馬。園方表示，比起大河馬總喜歡「團進團出」，牠們更喜歡當神祕的獨行俠，在陸地生活的時間較長，喜歡夜間出來覓食。