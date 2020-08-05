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北市糶米公園啟用 串連古道、礦坑打造帶狀休憩空間
台北市信義區吳興街600巷的公園用地，過去長期遭私人違建占用導致環境髒亂，市府活化公園用地打造「糶米公園」，7月底開放使用，不僅拆除違建、活化閒置空間，更為當地創造舒適公園綠地環境，公園處表示，糶米公園還兼具透保水功能，並串聯糶米古道、德興礦坑等景點，成為帶狀休憩空間。
公園處園藝科長楊國瑜指出，糶米公園占地約596坪，原本是閒置公園用地，但從1991年起遭到9間私人違建占用近30年，造成環境髒亂、排水不易等情況。
配合民意及改善當地環境，市府2017年起規畫興建公園，協調違建屋主搬離及支付搬遷補償金，最終在2019年8月12日拆掉8棟違建並開始公園動工、今年5月7日完工，經驗收、調整後於7月20日啟用。
新建的糶米公園為特色共融公園，園區入口除設置意象外，還有米粒廣場、茶園綠坡、林間休憩平台、無障礙步道及兒童遊戲場，遊具有共融式鞦韆、體健設施等。
糶米公園因臨近當地熱門景點「糶米古道」，結合當地人文歷史命名為糶米公園，並以環景步道串聯鄰近糶米古道、德興礦坑等景點，成為帶狀休憩空間。
公園處表示，過往的公園多以景觀、遊憩、休閒等需求為主，但近年市府大力推動海綿城市概念，糶米公園也兼具生態透保水功能。
藉由透水鋪面及地下設置135噸滯洪池，不僅能收集雨水、循環澆灌植栽，也能促進路面排水、避免積淹水情況，並提供民眾清爽舒適的綠地環境。
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