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新北5大場所若未採實名制 侯友宜：即日起開罰

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，新北已公告5大場所採實名制，未做就開罰，另長照機構也未做好防疫，就限縮探訪時間。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，新北已公告5大場所採實名制，未做就開罰，另長照機構也未做好防疫，就限縮探訪時間。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情升溫，新北市長侯友宜說，要求入境全面普篩不是他個人意見，是把專家說出讓中央知道，但中央的決定會尊重，地方會加強境內管控，已公告5大場所採實名制，未做就開罰，另長照機構也未做好防疫，就限縮探訪時間。

新北市府針對疫情進行78次應變會應，侯友宜說，全球疫情沒有舒緩，香港單日165個確診個案，菲律賓2天5000個確診個案，看了「驚心動魄」，經常往來的歐洲、美國疫情也未降溫，台灣疫情跟全球疫情相關聯。

侯友宜表示，海島型國家重要策略，就是絕於國外要守好，沒守好境內再管控也沒用，最近個案都是境外移入，還有的經過一段時間發現確診，卻不清楚本土或境外案例，像磐石艦到現在，艦外還是艦內感染還沒定義。

侯友宜指出，疫情解封後民眾易放難收，全球疫情又再上來，中央阻絕境外真的要好好守好，境外案例大量進來，或是不知道感染源在哪裡，台灣就等著被第二波攻擊，全面普篩是專業給的意見，他不是醫生也沒這麼厲害。

不過中央仍未決定普篩，侯友宜說，中央有很多考量、也有專家群，判斷認為不需要全面普篩他也尊重，畢竟中央跟地方一定要合作，但他7月31日開始要求，新北舞廳、酒家、酒吧、特種咖啡、特殊娛樂場所與消費者，採實名制。

侯友宜說，業者實名制28天就要供查核，發燒不得進入、包廂內要放酒精、保持社交距離，違反規定就要處罰，現在已經宣傳5天，先前複查141家業者還有32家未符合規定，多數沒配合實名制，即日起違反規定就要處罰。

侯友宜表示，長照機構、銀髮俱樂部、社區關懷據點都是最脆弱地方，社會局也到去查察，若業者有疏漏，就要求改進並限縮探訪時間，提醒新北各行業的業者，在疫情第二波攻擊時，不要成為破口。

疫情 侯友宜

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