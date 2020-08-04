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5萬人中籤 500三倍券可換800新北特惠券

中央社 / 新北4日電
新北市「新北振興168」推出500元振興三倍券換800元新北特惠券活動，經電腦亂數抽出5萬人獲得兌換資格。圖／市場處提供
新北市「新北振興168」推出500元振興三倍券換800元新北特惠券活動，經電腦亂數抽出5萬人獲得兌換資格。圖／市場處提供

新北市「新北振興168」推出500元振興三倍券換800元新北特惠券活動，經電腦亂數抽出5萬人獲得兌換資格。新北市場處表示，將分為兩梯次領取，首梯8月8日起開放兌領。

市場處長盛筱蓉今天表示，新北特惠券活動超過25萬人次登錄，經昨天在律師見證下，以電腦亂數方式抽出5萬人獲兌領資格，將於8月7日前以簡訊及電子郵件通知登錄人。

她表示，新北特惠券領取地點分為兩梯次兌換，第1梯次1萬5000人於8月8日至8月14日兌換；第2梯次3萬5000人於8月29日至9月4日兌換，需本人攜帶身分證正本及實體三倍券至登錄地點兌換。

她表示，特惠券使用期限自換購日起至今年12月31日止，限新北5大夜市及38座公有市場使用。另外，新北振興168消費滿額抽獎持續開放登錄，歡迎大家在新北持續消費，登錄發票抽大獎。

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