新泰塭仔圳明年9月施工 翻轉鐵皮打造新北新門面

新泰塭仔圳市地重畫案延宕多年，新北市府今公告正式啟動，9月將展開一年的自行拆遷作業，預計明年9月起進場施工。市議員陳明義表示，當地的違章建築存在40多年，衍生空氣、水質汙染等問題，未來市地重劃後可望改善；市議員蔡健棠也說，重劃區緊鄰機場捷運線，未來將打造新北市嶄新門面，讓國際旅客不再只是看到一大片鐵皮屋。

陳明義指出，新泰塭仔圳違章建築已存在40多年，當地巷道非常雜亂，加上有不肖業者違法排放廢水，影響在地環境甚鉅，甚至有養豬場任意推放廚餘，使得在地臭氣沖天，令居民苦不堪言。

陳明義表示，重劃案順利通過後，不僅可以翻轉一片鐵皮屋的景象，更將重新規畫道路，改善整體交通環境，隨著違章建築、大貨車減少，汙染源也大幅減少，對於空氣品質、水質保持有相當大的幫助。

蔡健棠則說，新泰塭仔圳緊鄰台65高架及機場捷運線，行經的旅客都會看到大量鐵皮屋，重劃後可翻轉整體市容，讓國際旅客行經新北重要的核心地帶十，能看到嶄新門面。

市議員鍾宏仁也建議，塭仔圳市地重畫案順利發布對地方當然是好事，但在過程中應更積極輔導安置廠家，在地大多是中小實業，搬遷過程形同收入中斷，應按廠商性質媒合適合地點，並盡快提供拆遷補償，另針對前幾年已配合市府搬遷的廠家，也應該給予補償。

城鄉局表示，對於地方產業存留、違規工廠安置，將由經濟發展局、地政局提供輔導搬遷與補償措施，市府也提供合法房屋就地保留安置，多元協助工廠搬遷合法設廠，區內也劃設面積約4公頃產業專用區供產業設廠，另有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案。