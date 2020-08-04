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雙層巴士暢遊北海岸 回饋長輩免費體驗

觀天下 / 記者廖品涵／北海岸報導
新北市議員周雅玲爭取敬老回饋方案，每日開放讓十位65歲以上的在地長輩免費坐雙層巴士遊家鄉。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員周雅玲爭取敬老回饋方案，每日開放讓十位65歲以上的在地長輩免費坐雙層巴士遊家鄉。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區在地的旅行社結合地方觀光景點推出雙層觀光巴士金包里號的路線，每日有三個班次往返萬里區野柳地質公園到石門白沙灣，市議員周雅玲向旅行社爭取敬老回饋方案，每日開放讓十位65歲以上的在地長輩免費坐雙層巴士遊家鄉。

市議員周雅玲表示，長輩們在金山、萬里生活了一輩子，可能都沒有嘗試過試著用不同高度、方式來旅遊家鄉，這次特別向辰社旅行社總監郭雅萍提議，終於爭取到讓長輩們乘坐金包里號雙層巴士由家鄉的機會，希望長輩們都可以看見不一樣的家鄉之美。

帶著長輩們從野柳地質公園出發，安心旅遊上車必須先量體溫，隨後由金山女兒郭總監在巴士上導覽，訴說著兒時的家鄉回憶，而長輩們身處四米多的第二層座位空間，一到景點，即便是每天都在看的海岸線也拍照拍的不亦樂乎，用不同的視角看家鄉實在相當新鮮。

辰社旅行社總監郭雅萍表示，每日開放十個銀髮族名額可以免費登車一遊北海岸，班次部分則是開放每日的第二班與第三班次，提前預約報名，就是希望回饋地方也帶著喜愛戶外走走看看的長輩們，用不同的視野與高度來認識生活大半輩子的鄉土，也要登上四米高的雙層巴士，感受有別於以往的觀光體驗。

雙層巴士 旅行社 金山

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