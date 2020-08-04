金山小旅行 網紅區長用U-bike逛私房景點

雙層巴士金包里號漫遊北海岸，在金山區還有更多元的交通工具選擇可以讓想要深度旅遊金山的民眾選擇，近來網紅區長廖武輝示範，如何用U-bike玩遍金山的私房景點，多元的運具觀光，就是要鼓勵民眾放下私家車，輕鬆愜意漫遊。

辰社旅行社總監郭雅萍指出，暑假期間來到北海岸的金山區，除了自行開車走走看看，其實還有很多不的交通運具可以選擇，像是串連萬里、金山、石門的金包里號雙層巴士，就可以讓民眾只要花一次車票錢，就可以一日遊遍北海岸景點。

不僅如此近來金山區公所也推出社區小旅行的行程，由網紅區長廖武輝來示範怎麼深度在金山旅遊，使用在金山區知名觀光景點中角灣衝浪基地與公園內都有設站點的U-bike，玩遍金山區，多元的運具觀光鼓勵民眾放下私家車，輕鬆的愜意漫遊。

金山區長廖武輝指出，觀光旅遊不只限於假日，其實平日遊金山也別有一番風味，將車停在好停車的中角灣衝浪基地，不論是看海或是轉乘U-bike、金包里號雙層巴士都相當方便。

而區長廖武輝親身推薦的社區小旅行路線其實都是貼近市區、腳踏車相當好騎乘的路線，民眾運用機動性高的U-bike觀光，正好可以感受最貼近在地的人文風情、深度的旅遊認識金山。