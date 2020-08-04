汐止大同路人行道破損難行 地方要求修繕

新北市汐止區大同路是主要道路，沿途的人行道卻破損嚴重，高低不平還曾經有人踢到跌倒，尤其在靠近汐科火車站一帶，人行道磚搖搖晃晃，下雨天踩過去濺起水花引起不少民怨，今(4)日新北市議員白珮茹就要求修繕，還給行人安全的行走空間。

智慧里長黃智明踩著破損不平的人行道磚，直說這一段都是類似狀況，在大同路二段從汐止國小一直到汐科火車站這一段，使用的都是透水磚，雖然透水性好，不過，沿線許多地方都已經出現破損，尤其這一帶社區大樓進出人多，一到下雨天沿路走，因為人行道搖晃還會濺起水花，引起不少民怨。

人行道下雨天積水，行人走過去被濺濕，另外，在靠近汐止國小前，整個人行道磚高低不平，民眾說因為人行道高高低低，還曾經有人踢到跌倒受傷，希望相關單位能重視改善。

市議員白珮茹表示，這邊進出的人很多，因為鄰近汐科火車站，不管是孩子們上學或是鄰近的住戶都會進進出出，但是人行道年久失修，下雨的時候走過去會一直噴水。那今天跟市府養工處初步討論，考量到經費，有部分會納入通學廊道的計劃做改善，另外養工處能做的就先做局部修繕，希望大家走起來可以更安心。