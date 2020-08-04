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淡水油車里共餐兼慶父親節 切蛋糕場面溫馨
本週六就是一年一度的父親節，今(4)日淡水油車里的共餐活動，因此里長唐儷樺更邀請里內的爸爸們一同共襄盛舉，並且由紅樹林數位有線電視提供一個大蛋糕，在里長、市議員及區長巫宗的陪同下切蛋糕歡慶父親節，場面溫馨。
油車里長唐儷樺表示，其實每個星期二，就是油車里的共餐活動，在疫情解封後，從七月開始舉辦共餐，正好這個星期是屬於父親的日子，為此市議員也到場一起與長者們共同渡過父親節。
另外紅樹林有線電視為了回饋地方，更提供經費準備了大蛋糕，要來為在場的爸爸們歡慶節日。
在這一場活動當中，參與的長者就說，好久沒有這麼熱鬧的共餐活動，里長唐儷樺就是希望在這個特別的節日，能夠讓辛苦的爸爸們，放輕鬆來參與活動，而且要玩的開心。
區長巫宗仁表示，看到長者臉上的笑容，也要將手中的蛋糕送到他們手上，更希望這場共餐活動，不僅是要照顧所有的長者，更要幫爸爸們過一個難忘的回憶。
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