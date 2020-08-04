搶救貢寮巡迴醫療站 區長盼居民多多使用

基隆長庚醫院在貢寮區唯一設置的巡迴醫療站，是位在靠近山區的美豐里，多年來每週二都在五美社區活動中心服務，因服務民眾突然驟減，讓巡迴醫療站也面臨取消的危機，因此地方擔心巡迴醫療站取消而發起搶救行動，區長鍾耀磊更呼籲各里民眾，或是附近雙溪三港里的居民能前來多多使用。

美豐里長周貝芳表示，貢寮區因為距離都市遙遠，醫療資源缺乏，因此衛福部便媒合基隆長庚醫院來到美豐里五美活動中心做巡迴醫療，然而最近每周二的看診時間，前來的民眾驟減，當地居民都很擔心這樣的服務即將消失。

基隆長庚紀念醫院家庭醫學科主治醫師許育峰表示，團隊看診時都會帶足家醫專用藥物，包括筋骨痠痛、眼睛不適、一般感冒、腸胃炎等都能前來治療，六七年下來，幫助美豐里雞母嶺、五美地區的長輩們解除生活病痛，甚至只要親人拿健保卡來掛號，團隊還能到府看診，讓偏鄉醫療更貼近居民生活。

貢寮區長鍾耀磊表示，難得的巡迴醫療站，需要民眾更多的支持，希望藉由宣傳，讓附近澳底居民、雙溪區三港里民眾都能前來使用服務，五美活動中心位在美豐里丹裡街16號之12一樓，雙澳公路接近澳底的路邊，每周二上午九點至十二點的服務時段，歡迎大家前來使用。