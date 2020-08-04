歷經11年 塭仔圳都市計畫今發布實施

新北市城鄉局今天發布實施「新莊、泰山塭仔圳都市計畫」，開發總面積近398公頃，城鄉局表示，塭仔圳現況有許多違章建築，多次發生公安問題，針對工廠未來將畫設產業專區並提供輔導政策，地政局表示，近期將把重劃計畫書送內政部審核，預計在9月公告地上物補償，讓民眾自行拆除廠房，最快1年後開始動工。

從桃園機場搭乘機場捷運進入新北市，印入眼簾卻是一大片的鐵皮工廠，塭仔圳是大台北的中心，也是新北國際門戶，影響國際觀光客對新北市的印象，亟需改變。

城鄉局表示，塭仔圳違章工廠稠密，多次發生火災等公安事件，針對地方陳情包含合法房屋安置、工廠搬遷等問題，市府也提供合法房屋就地保留安置、並劃設3處產業專用區供地方產業使用，且也有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案協助。

局長黃一平表示，塭仔圳重劃案是新北市近期最大的整體開發案，過程中雖遭遇地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等陳情，但市府積極跟地方自救會溝通協調，也成立跨局處小組，針對區內既有密集聚落，屬合法房屋者，能排除重劃就排除；對於地方產業存留、違規工廠安置，將由經濟發展局、地政局提供輔導搬遷與補償措施，多元協助工廠搬遷合法設廠，區內也劃設面積約4公頃之產業專用區供產業設廠。

城鄉局說明，塭仔圳重劃案2009年起啟動都市計畫通盤檢討作業，全區共規劃198公頃住宅區、48公頃商業區、4公頃產業專用區，更規劃4處3公頃以上之萬坪公園，整體公園綠地規劃面積67公頃，另外配合長照社福政策，劃設2.8公頃醫療服務用地、1.8公頃社會福利設施用地，以供未來托老、托育、社會住宅、長照等公共服務使用。