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推動私幼加入準公共化 北市提三支箭優惠

中央社 / 台北4日電

北市副市長蔡炳坤今天表示，鼓勵私幼加入準公共化，北市祭出「三支箭」優惠，保障準公共幼兒園教師薪資、加碼補助通過評比的園所，並提供每年加薪的業者人事補助。

台北市教育局配合中央政策，於108學年度起，推動台北版準公共幼兒園，鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共化。截至109年8月4日，北市共計106所私立幼兒園加入準公共幼兒園行列，較上學年度新增16所準公共幼兒園，共計提供7362名招收名額。

教育局上午舉行109學年度準公共幼兒園授證記者會，蔡炳坤致詞時說，推動私幼加入準公共化，去年市府就有提供設備設施補助，依園所規模最高可獲得120萬元補助，今年則推出「三支箭」支持業者。

蔡炳坤會後接受媒體聯訪時表示，所謂「三支箭」，代表優先保障準公共幼兒園教師薪資，第一年由3萬3000元起跳，逐年提升；再者，訂定評比指標，通過者加碼提供設施設備補助；最後，若教師首年薪水已達3萬3000元，業者每年按薪級提升教師薪水，調薪差額政府將補助7成。

面對新學年有家長反應抽不到公幼，蔡炳坤說，非營利幼兒園及準公共幼兒園的品質已越來越接近公幼水準，收費也較平價，「公家不可能取代所有市場」，公私協力是比較好的方式。

蔡炳坤表示，台北市學前教育整體規畫，非營利幼兒園比例達1成，準公共幼兒園達2成、3成留給私幼發展、剩下4成則是公幼，不會大幅度增加公幼占比，因少子化社會來臨，會有幼兒園閒置問題。

教育局表示，家長送托至準公共幼兒園，每月僅需負擔4500元，第三名子女可再減免1000元，每月僅繳付3500元，剩餘費用差額由政府協助家長支付幼兒園，實質減輕家長育兒負擔。

教育局長曾燦金表示，北市目標111年幼兒園公共化比例達經濟合作暨發展組織（OECD）水平68%，目前達成率53%，今年應可達到58%。

幼兒園 北市 教育局

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