解決難叫車 新北長照民眾可用網站預約叫車

新北市提升長照就醫及復健交通，3月推出「新北市長照交通接送服務平台」，以往是由照顧專員預約，今天起民眾也能自己叫車。

長照2.0有就醫及復健的交通補助，但復康巴士只有領身心障礙者手冊者可使用，而民間計程車業者因誘因不足寧可不接，需求者常常叫不到車，「補助看得到吃不到」。衛生局與學界合作，修改費率計算與改革特約制度，擴大服務量能，推出「新北市長照交通接送服務平台」，可透過網頁叫車。

新北市65歲以上超過59萬人，長照人口推估12萬人，需要交通服務至少3萬人。新北市長侯友宜指出，為解決長照叫不到車的困境，專家研究評估，新北市至少需要200輛長照專車，並以1.2倍計程車費率計價，才能滿足車隊營運成本及民眾需求的長照交通服務。

衛生局進一步與逢甲大學服務創新與行動設計中心合作，由逢甲大學團隊模擬分析與營收推估，訂出「長照專車」的條件及服務量能，擴大特約對象，由原來的4家計程車客運業，再多納入小客車租賃業、社福及醫療單位共41家業者所屬車輛，總計有約450輛。

衛生局長照科表示，以往民眾為了要申請補助，只能綁定同一家車隊，以方便掌握扣款，但同一車隊若司機都在忙碌，就很難轎車。在新北長照交通平台，可以綁3家車隊，車隊之間補助額度互享，還能自己選車，並可以共乘，共乘車資享有66折優惠。

衛生局表示，長照2.0立意良善，但民間投入量能不足，導致看得到卻吃不到。逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗表示，以長照交通補助費用來說，個案一般自付27％、中低收9％、低收入戶全免，其餘由政府每月補助1840元，但以往如果叫不到車，改叫無優惠的計程車，也使用不到1840元補助。

侯勝宗表示，1.2倍費率雖然費用會較高，但平台內的司機均受訓，品質較好，且可查詢服務時間，家屬比較放心，也有使用者評價機制。希望衛福部未來可以和新北平台對接此系統，推廣到全台。

衛生局表示，截至今年6月，長照交通大平台服務平均單月超過16212趟次，平均叫車達成率高達99.4％。截至7月新北市已有164輛長照專車，預計今年達成200輛專車的目標。