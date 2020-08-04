環狀線中原溝人行步道動土 完工後走5分鐘就到捷運站

捷運環狀線在今年初正式通車，新北市捷運局將在中原站東側的中原溝增設人行步道，第二期工程今天開工，預計5個月後完工，捷運局表示，中原里民眾原本要走20分鐘才能到捷運站，透過人行道截彎取直，完工後只要走路5分鐘就到捷運站，提升民眾搭乘意願。

中原站周邊為工業區，交通非常繁忙，避免人車爭道險象環生，新北市政府編列預算，在中原溝增設人行步道，第一期工程從板南路至立德街，長度114公尺，已在去年4月完工啟用。

新北市捷運局目前規劃第二期工程，將從立德街延伸至中原街，設置230公尺的人行步道，工期5個月，經費1300萬元，預計明年初完工啟用，改善市民「行」的品質，並透過增設人行步道，提升民眾搭乘捷運的便利性及安全性。

捷運局表示，中原溝二期工程保留既有樹木，創造與樹共舞的林下空間，日間造景將結合華中橋河濱公園的恐龍園區，設置1組恐龍骨、2組恐龍蛋等裝置藝術，並規劃設置蘆葦燈及夜晚地面螢光鋪面，豐富中原溝二期工程夜晚休憩空間，提供民眾使用。另外，民眾也很關心中原溝水汙染問題，將由環保局規劃水質汙染檢測牌面。

捷運局表示，中原溝增設人行道二期工程完工後，將滿足中原里社區總計達上千戶家庭，以及工業區周邊民眾日常通勤多元性，能從中原街直接行經木棧道抵達環狀線中原站，步行距離能縮短一半的路程，進而提升民眾搭乘環狀線意願。

立委江永昌表示，他在去年辦理會勘，責成國產署協助新北市政府申請撥用中原段503、514地號等兩筆國有土地，不只是水利局在中原溝上的人行步道，還有交通局在旁邊國有土地增設免費機車停車場。停車場預計8月底完成設計規劃，9月施工，10月底完工。