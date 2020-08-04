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新店溪復育香魚 議員盼有香魚季

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
近幾年因香魚復育工作，讓新店溪再現香魚蹤跡，更有釣客在溪面上釣香魚。記者王敏旭／攝影
近幾年因香魚復育工作，讓新店溪再現香魚蹤跡，更有釣客在溪面上釣香魚。記者王敏旭／攝影

新店溪原有香魚卻因為水質惡化逐漸絕跡，近幾年因香魚復育工作，讓新店溪再現香魚蹤跡，新碧潭堰更打造魚道，讓香魚可以溯溪上游，新北市長侯友宜指出，復育工作有成，要抓非法捕魚的惡意人士。新北市議員劉哲彰則期待，未來能舉辦香魚季，帶動產業。

新北水利局長宋德仁說，過去新店溪下游沒有豐沛的水量時，水會滲透礫石層，導致水面乾枯大量魚群死亡，5年前設置5個矮堰，能維持水位營造魚類的適宜棲地，目前也都有釣客在溪面上釣香魚。

劉哲彰說，過去曾有段時間未見溪內有香魚，但經過復育才慢慢恢復，香魚有「降海型」是到下游產卵再往上游，過去香魚是被大水沖到下游，但遇碧潭堰就無法回到上游，未來新碧潭堰的魚道，就能讓香魚迴游。

香魚對水質、水溫非常敏感，香魚能在新店溪生存是重要指標，劉哲彰表示，目前香魚的數量還不夠，像日本的河川流放香魚的數量是以上百噸計算，他也已連續4年在新店溪流放香魚，溪內的香魚最大可見長約30公分。

劉哲彰說，復育香魚盼能帶動地方產業，新店溪有香魚後，附近就開始有香魚伴手禮、香魚燒等產品，但不是鼓勵來這裡吃香魚，而是更了解生態與復育觀念，盼政府能帶頭做，未來也能夠有香魚季等活動。

過去新店溪下游沒有豐沛的水量時，水會滲透礫石層，導致水面乾枯大量魚群死亡，新北水利局5年前設置5個矮堰，能維持水位營造魚類的適宜棲地。記者王敏旭／攝影
過去新店溪下游沒有豐沛的水量時，水會滲透礫石層，導致水面乾枯大量魚群死亡，新北水利局5年前設置5個矮堰，能維持水位營造魚類的適宜棲地。記者王敏旭／攝影

碧潭

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