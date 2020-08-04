北市旅服體系換新裝 找潮牌合作時尚又舒適

台北市旅遊服務體系服務人員新制服今天亮相，新制服與潮牌合作，以黃色和灰色做設計。北市觀傳局長劉奕霆表示，本次和潮牌合作，打破刻板印象，推出兼顧時尚與舒適度的制服。

台北市觀傳局上午在市政大樓一樓中庭舉辦旅遊服務體系新制服亮相發表會，現場邀請男星楊子儀和劉奕霆穿新制服登場，更與揹著i側背包的熊讚一同走上伸展台。

觀傳局表示，新制服與創意潮牌STAYREAL合作，以服務人員實際需求出發，並以旅服代表色黃色和灰色做設計，夏季版服裝為黃色，冬季版服裝為灰色，展現專業、熱情與活潑的台北旅遊服務形象。

觀傳局表示，這次設計無論款式、配色與線條，都展現時尚現代美感，像是男生夏季POLO衫的小立領、女生夏季POLO衫的知性氣質領結，還有冬季軟質西裝外套等，都能展現旅服人員的親切及專業感。

劉奕霆活動後接受媒體聯訪時表示，考量工作人員包含走動式服務員，新制服除強調讓服務人員穿起來更舒適，也讓民眾識別度更高，民眾在路上看到這種顏色衣服時，可前往了解更多資訊。

劉奕霆表示，觀傳局過去已有和STAYREAL合作的經驗，且合作經驗愉快，本次再度攜手合作，有助打破既定公家單位制服沒有設計感的刻板印象，「兼顧美感和舒適」。

劉奕霆說，台北市11處旅遊服務中心和5條走動式旅遊服務人員已全面換裝。觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，5條走動式旅遊服務地點包括永康、北門、台北101、士林和大稻埕，民眾在上述地方能一睹新制服風采。

劉奕霆表示，台北市旅遊服務體系已成立超過10年，這次新制服亮相，希望帶給國內外旅客新活力樣貌，他並邀請大眾前來感受台北市旅遊服務人員的朝氣。