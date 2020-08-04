避免潰堰！新北修復碧潭堰 預計2022年完工

新北新店溪碧潭堰完工後迄今40年，5年前蘇迪勒颱風造成堰體鋼筋裸露等狀況，新北水利局與經濟部水利署、交通部觀光局共同斥資4億8000萬元修復堰體，新北市長侯友宜說，預計會有800天的改善工程，預計2022年完工。

新北水利局長宋德仁說，碧潭早在清朝就是重要水利設施，有竹蛇籠堰、竹筏捕魚，近期更有端午龍舟賽、碧潭水舞、輕艇獨木舟，不過碧潭堰5年前遭破壞後水位下降，就連國際龍舟賽也沒辦法舉辦。

宋德仁指出，碧潭堰年久失修，2015年蘇迪勒颱風更直接破壞堰體，橡皮壩結構遭破壞、堰軸明顯傾斜位移、混凝土表層剝離，掏空情況更加惡化，若汛期再遭洪流沖擊可能會潰堰。

宋德仁說，新碧潭堰採「固定堰」及「倒伏堰」合併的複合式堰型設計，平時可以提昇50公分深、約14公頃的水域，能容納更多水上活動種類；也因為倒伏堰關係，颱風季、防汛期間也可增加50公分的防洪標準

新碧潭堰除了防洪功能外，宋德仁說，右岸也會新建生態魚道，打破現有生態廊道中斷情形，並在現有堰體結構營造親水賞魚平台、解說看板，民眾只要掃描看板上的QRcode，就能即時觀看魚道內水中生物迴游情形。