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新住民投入長照服務 夫妻檔齊力當照服員
台南市長照服務中，以「居家服務」申請量居多，居家服務員成為照顧主力，新住民珊珊在台南市擔任照顧服務員4年多，她與丈夫是少數一起從事照顧服務工作的夫妻檔，她表示，透過從事照顧服務工作，不僅能增加收入，還可幫助別人，讓她同時獲得成就感及幸福感。
珊珊與丈夫當初經由朋友介紹，一起參加照顧服務員訓練班，結訓後也在同一家單位服務。珊珊說，有次服務一位長期臥床的伯伯，只要她開口與伯伯說話，他總用髒話回應，因為珊珊是新住民，聽不懂伯伯在說什麼。
不過，伯伯的妻子稱讚她做得很好，要她別在意伯伯的話，之後珊珊學會重新調整心情，和伯伯說些笑話，她發現伯伯笑容變多了，也燭焰願意跟她聊天對話。
珊珊的丈夫說，他曾服務過一名因車禍腦傷而癱瘓臥床十多年的個案，年邁老母親陪伴在旁、不離不棄的照顧，讓他感受到母愛的偉大。
台南市社會局指出，市府結合民間照顧服務機構，提供照顧服務員到宅服務協助，減輕家屬的照顧壓力，也增進長者與外界的互動，今年至今已累計提供51萬4849人次居家服務。
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