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配合實價登錄新制 台北地政雲新增查詢店面套房

中央社 / 台北4日電

北市地政局今天表示，配合實價登錄新制，台北地政雲新增3項查詢條件，包含建物主要用途、交易樓層、建物格局，民眾可搜尋像店面、套房等買賣實價資訊，增加查詢便利性。

北市府地政局新聞資料指出，實價登錄新制7月1日上路，為便利買賣雙方自行申報，內政部訂頒修正簡化申報書格式，新制系統整併為公寓、透天厝、大樓、華廈，修正後格式對申報者相當便利。

地政局表示，為配合實價登錄新制，台北地政雲特別新增3項查詢條件，包含「建物主要用途、交易樓層、建物格局」，透過串接地籍資料庫建物主要用途、建物樓層等資料，讓使用者可輕鬆掌握更細項買賣實價交易資訊，像店面、套房等內容。

地政局舉例，若民眾想找店面資訊，可點選台北地政雲網頁內的「交易樓層」，進行判斷價格區間變化；若要了解商辦，點入建物型態欄位選大樓，再透過「建物主要用途」了解使用用途；想知道套房，可點選「建物格局」，盼藉各項條件進階篩選，降低民眾使用不便。

地政局表示，相關資訊可上台北地政雲首頁的「不動產價格資訊」欄位，再點入「買賣實價查詢」內的「更多條件」，就能使用新增3項查詢條件。

北市 內政部

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