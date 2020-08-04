大龍國宅樓梯滲水還出現鐘乳石 北市急令廠商限期改善

台北市大龍國宅被鑑定為海砂屋，2015年拆除重建，今年2月風光啟用，卻接連爆出住家、屋頂漏水、冷氣排風空間設計不良等缺失，昨又有住戶陳情指出，頂樓天花板及樓梯間多處漏水有積水情況，牆壁還可見水痕及水泥異常隆起，對此，台北市新工處表示，經查證後為屋頂水錶室自來水管漏水導致，將於10日前改善。

台北市議員陳怡君昨怒批，住戶陳情這兩周天氣無風雨，但頂樓天花板及樓梯間竟不斷漏水，甚至還有因滲水造成的鐘乳石現象，為此，台北市新工處及市場處昨即刻派員前往了解處理。

新工處表示，先前接獲住戶通報滲水情況後，即刻與施工廠商、監造單位及社區總幹事現場勘察，當時僅發現牆壁有水痕但無滲水情形，鑑於滲水原因不明、尚無結構公安疑慮，決定先觀察此情況是否持續發生。

之後大龍社區管委會再度反映，公共區域及樓梯間滲水情況不斷發生，議員陳怡君昨也接獲住戶陳情，因此昨日再度前往現場查勘，經確認後，發現滲水原因為屋頂水錶室自來水管漏水所導致。