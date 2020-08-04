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台中修正條文今年加倍查 加水站不實廣告最高罰1.5萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展表示，加水站越來越多必須加強管理。 記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展表示，加水站越來越多必須加強管理。 記者陳秋雲/攝影

台中市衛生局今天在市政會議提案，修正「台中市食品安全衛生管理自治條例草案」條文，要求加水站業者須在販賣地點明顯處，須張貼管理衛生人員的姓名及聯絡電話、管理維護紀錄，不可以有不實、誇張或易生誤解的情形，並不得涉及醫療效能。查獲違法者，最高可處1萬5000元罰款。市政會議通過，將送市議會審查。

衛生局長曾梓展說，台中市列冊有商業登記的加水站共385站，但沒有商登的可能不在此數。他指出，據這5年來的稽查資料，每年稽查150件 ，但未發現不合格。今年可能天氣炎熱，民眾檢舉案件特別多，衛生局加倍檢查共300件，目前還有50件尚未檢驗完畢，但至今未發現不合格。

加水站水質檢驗項目包括砷、鉛、鋅、銅、汞、鎘等6類重金屬含量及溴酸鹽，如強調可生飲，則大腸桿菌屬細菌等不得驗出。

曾梓展說，加水站日益增加，但以往只依食品衛生法管理，可能還有不足，這次修正自治條例，直接列出應標明的管理人連絡資料、衛生維護紀錄等，最重要的是明列罰款，第一次限期改善，如複查不合格，得按次連續處罰，處3000元到15000元罰款。

衛生局 台中市

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