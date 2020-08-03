新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

新北市新莊區新北大道7段一處未完工建物，20年前施工到一半，因建商與地主有糾紛中斷工程， 5樓公寓變成廢棄建築，半開放地下室更每逢下雨就淹水，被民眾稱為「池塘鬼屋」，新北市府聯合稽查後，已要求地主及承造人完成地下室抽水，並於建築物四周搭設圍籬、封閉出入口，避免治安及衛生隱憂。

工務局指出，該私有建物於1999年領有建築執照，原要興建地上5層地下1樓的建築物，迄今未完成，建築執照也早已逾期失效，市府已多次要求起造人及土地所有權人改善環境衞生，均未改善，因此依法開罰2萬7000元。

工務局、環保局及新莊區公所日前進行聯合稽查，要求地主及承造人在3日內進行抽乾積水，並限期1個月內將建築物一樓開口封閉，以維護公共衛生及治安，在工務局監督下，已提前於7月31日完成。

工務局表示，未來將定期監督業者完成建管程序，並呼籲該私有建築物的起造人及土地所有權人應維護該址環境衛生安全，避免造成都市危害，若不改善，市府將持續重罰。