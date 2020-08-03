五股擴大都市計畫推動 三重蘆洲舊垃圾場清除是關鍵

擴大五股都市計畫區因位於淡水河洪水平原二級管制區，長期發展受限，要想推動都市計畫，就得一一完成五股疏左地區高保護堤防、蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場清除、社子島高保護設施等要件，但因涉及中央、雙北權責，延宕多年。隨著新北市長侯友宜上任，五股垃圾山環境已出現翻轉，但關鍵的蘆洲垃圾山、三重舊垃圾場清除，所需經費約45億，仍待中央支持。

擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）範圍涵蓋中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、新五路以東，面積近170公頃，因受限洪水平原二級管制無法開發，加上位處地窪逢雨必淹，長年遭填埋廢棄物，形成「五股垃圾山」。

為了推動五股都市計畫，帶動新北市發展，新北市府實施「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，如今環境改善初步有成，但後續發展仍有種種難關要克服。

水利局河川計畫科長潘志豪指出，五股區二重疏洪道左側堤防加高計畫正在規畫設計，預計明年施作，最快2023年完成；觀音坑溪、五股坑溪及疏左地區下水道改善，預估經費約28.6億，將陸續提報計畫向中央申請經費，希望能與疏左堤防加高同年完成。

潘志豪表示，蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場清除預估經費約45.6億，工期約4年半，目前正在做鑽探調查，確認清除量體，月底將有初步調查結果，後續將在明年7月完成土方去除規畫後，一併提報環保署申請經費；此外，因蘆洲垃圾山及三重舊垃圾場工程浩大，為了加速推動都市計畫，今年7月中央也召開了平台會議，研擬其他方案，但目前尚未有定案。