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萬里瑪鋉溪親水好去處 景色美生態豐

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區瑪鋉溪步道從萬里里開始步行，往上遊走可以走到中幅里，沿途景色鬱鬱蔥蔥、溪水被陽光照射不時展現波光粼粼美不勝收。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區瑪鋉溪步道從萬里里開始步行，往上遊走可以走到中幅里，沿途景色鬱鬱蔥蔥、溪水被陽光照射不時展現波光粼粼美不勝收。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市萬里區瑪鋉溪步道從萬里里開始步行，往上遊走可以走到中幅里，沿途景色鬱鬱蔥蔥、溪水被陽光照射不時展現波光粼粼美不勝收，但一旁步道的扶手欄杆卻是破損，經市議員白珮茹協助下將整體修繕，為瑪鋉溪步道增添觀光潛力。

萬里里長王傑倫指出，不少里民都反應，平日裡常常帶著自家長輩來走這條步道，不過長輩需要扶著扶手行走，但是扶手欄杆破損不堪，也讓使用安全上多了疑慮，因此也希望相關單位能夠協助來修繕。

萬里區瑪鋉溪步道是民眾休閒散步的首選，不過步道的扶手多處毀壞，還有部分木頭扶手被蟲蟻所蛀，在觀光區來說，扶手斷裂破損也破壞景緻，加上安全考量，今年市府將挹注經費來重新修繕，不過卻還有經費不足之處，在市議員白珮茹的協助爭取，將會把不足的經費補足，未來瑪鋉溪步道的休憩品質更將整體提升。

市議員白珮茹表示，瑪鋉溪步道，下游從萬里里開始步行，往上遊走可以走到中幅里，沿途景色鬱鬱蔥蔥、溪水在陽光照射下波光粼粼美不勝收，還有親水平台可供民眾貼近溪邊，如此美景吸引到訪民眾拍照留念，但也就是因為景色美麗，扶手欄杆的不足有些破壞畫面，加上顧及休閒旅遊民眾的安全考量，要來協助挹注經費整修福手欄杆。

萬里區長粘雪琴說，站在親水平台上可以近距離觀察水中生態，清澈的溪水中有許多小魚悠遊，清涼的溪水也可以在炎炎夏日中讓民眾消暑泡泡手腳，步道全長大約兩公里，喜愛戶外親水踏青不妨可以到萬里瑪鋉溪走走，親水消暑、觀察生態，進行一趟沁涼的生態之旅。

萬里 遊民

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