「汐止」正名百年 礦業、水患舊照見證歷史

汐止是新北市開發較早的聚落，最早的移民、以及開墾紀錄，是在西元1640年，當時的舊地名稱為「水返腳」，在西元1920年正名為「臺北州七星郡汐止街」，有汐止這個名字到現在，剛好滿一百年，所以，區公所也舉辦百年風華照片展，讓大家看看不同世代的汐止。

以前的汐止，是什麼模樣？透過一張張的黑白照片，帶您走入時光隧道，看看不同年代的汐止，水返腳是汐止舊名，為了了紀念汐止改正100週年，汐止區公所特別規劃「汐止區改正100週年暨新北升格10年紀念－百年風華照片展」，作品包含早期礦工以及淹水等珍貴老照片。

汐止區長陳健民說，從水返腳到現在，1920年開始正名叫做汐止，當時叫汐止街，其實這麼長時間下來，大家共同生活在這塊土地，對這塊土地都有很深很濃厚的情感，照片、文物都記載著過去生活的一部分。

新北市議員白珮茹表示，很感謝各位先進前輩，因為有這些紀碌才能讓我們的後人看見汐止的過去，也希望展望未來我們會更好。

展出日期自109年8月3日至8月31日，周一至周五上午8時至下午5時，於汐止區公所二樓的藝文走廊展出，作品包含早期礦工及淹水等珍貴老照片，以及近10年因升格後的工商科技業發展，進而帶動現代風貌的汐止，比對今昔的演進，讓照片中的每一剎那都是瑰寶，汐止公所歡迎您前來回味汐止的歷史風華及近代風光。

陳健民指出，此外，為同時慶祝新北升格10年，汐止區公所於109年8月22日及23日舉辦「汐止區改正100週年暨新北升格10年紀念音樂會/經典歌曲演唱會」，屆時歡迎大家一起來共襄盛舉！