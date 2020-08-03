淡水親子水世界登場 大小朋友歡樂消暑

由立法委員洪孟楷舉辦水世界活動，最後一場次來到淡水區淡水國小，不僅是有水球大戰、玩水槍、滑水滑梯，還有志願聯合服務促進會志工，紅樹林有線電視大力來贊助這場活動，立法委員洪孟楷希望透過消暑的玩水活動，讓爸媽帶著孩子一起來歡樂。

立法委員洪孟楷連續兩個星期在泰山、林口舉辦水世界活動之後，上個月底來到淡水區淡水國小，活動現場不僅是有水球大戰、玩水槍、滑水滑梯，希望透過消暑的玩水活動，讓爸媽帶著孩子一起來歡樂。

在倒數聲結束後，大家開始拿著水球互相丟擲，立委洪孟楷也加入水球大戰，玩的全身都濕透，他表示能夠跟著孩子一起同樂，真的很有趣，另外家長也非常開心帶著孩子，來玩水世界。

此外為了讓大家玩水消暑之外，還有準備許多冰棒，相當貼心。

立委洪孟楷表示，這次相當感謝淡水國小借用場地，有這麼好的環境，雖然今年場次結束，但他還會實現當初選前的諾言，明年再來舉辦，此外當天晚上也有露天電影院活動，希望大家可以更期待明年活動的到來。