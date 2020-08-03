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新北智駕巴士開始載客 零星急煞盼能改善
新北市智駕電動巴士經過2個月無載客測試運行完成，今(3)日開始載客運行測試，雖碰到颱風外圍環流帶來大雨，正好也可以讓智駕巴士蒐集更多數據來做測試改善，過程中也碰上零星的急煞情形，由於感測器似乎過度敏感，市議員希望交通局盡快改善。
新北市交通局長表示，第一個月開放大專院校相關科系、協會、民間企業、淡水區公所及淡水居民等團體預約搭乘，第二個月起則開放一般民眾搭乘。
市議員陳偉杰表示，對於急煞情形希望交通局能夠在未來的時間內盡快改善。
市議員鄭戴麗香說，急煞對於車上乘客會有危險，感測器似乎過度敏感。
交通局長鍾鳴時表示，今天碰上下大雨，正好也可以讓智駕巴士蒐集更多數據來做測試改善，而未來路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，來回距離共1.2公里，更是國內第一個整合C-V2X蜂巢式車間通訊、智駕電動巴士、路側感測器及雲端監控平台的公共運輸接駁服務。目前是團體預約搭乘，第二個月起則開放一般民眾搭乘，以蒐集各界意見和改善建議。
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