汐止兩位「蘇春隆」模範父親 同名同姓相見歡

再過幾天就是父親節，汐止區公所也舉辦了模範父親表揚大會，這次共有47位模範父親開心接受表揚，值得一提的是，47位當中有兩位模範父親是同名同姓，住在隔壁里卻從不知道這麼巧，當天開心接受表揚，都覺得很有趣。

父親節前夕，汐止區公所1日上午在行政中心十一樓大禮堂，表揚由每個里選拔出的模範父親，現場包括新北市消防局長黃德清、汐止區長陳健民、立委、市議員都來獻上祝福。

汐止區長陳健民表示，首先向在場的每位模範父親說聲恭禧，當過父親都知道平常在外打拼工作很辛苦，回到家還要當兒子的大玩偶，也可能是女兒眼中的超級英雄，這是年輕的時候，等到年紀大了，當爸爸日漸蒼老後，還是家裡可靠的一座山。

這次公所提報了江北、城中、忠山里三位模範父親，到市政府接受表揚，也讓爸爸們好開心，當天接受表揚的47位模範父親，許多家人都陪同一起來，現場幾百位一起慶祝，真的好熱鬧，其中年紀最大的模範父親91歲，四代同堂一起上台場面溫馨，值得一提的是，47位模範父親當中，拱北及烘內里的模範父親都叫蘇春隆，住的很近就在隔壁里，卻不知道這麼巧，今年同時接受模範父親表揚，發現同名同姓，都覺得很有趣。

汐止區各里模範父親們大家都有著不同的辛勞和背景故事，在這專屬好爸爸的日子裡，全家一同見證了模範父親們在平凡中的最偉大。