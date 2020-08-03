快訊

【研所幼兒園化1】高教養巨嬰？教授嘆台大工科碩士生交不出論文「絕無僅有」

找到了！北市水利處員工落水失蹤 警消尋獲遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／賴清德獻匾「福裕德澤」 掛英匾「霖雨濟度」右側

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今前往慶安宮參加揭匾儀式，受到民眾熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今前往慶安宮參加揭匾儀式，受到民眾熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影

副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今天前往慶安宮參加揭匾儀式。賴說，有機會獻匾叩謝神恩非常，身為「大基隆」一分子，很高興擔任行政院長期間，和基隆市長林右昌一起建設基隆，滿足希望基隆能進步的心願。

慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，獲聘總統府國策顧問。賴先前參加民進黨總統初選，後來與蔡英文搭配競選總統、副總統，多次走訪慶安宮，童永都表態支持。他說，副總統是總統的左右手，要一起努力讓人民過好日子。

賴清德擔任台南市長期間曾獻匾「聖德長昭」給慶安宮，當選副總統後再贈匾，廟方取下舊匾，改掛新匾，位置就在蔡總統獻匾「霖雨濟度」右側。

廟安宮以紅布覆蓋「福裕德澤」匾額，邀請賴清德今天參加揭匾儀式。國策顧問張金華、行政院顧問柯孫達、張旻斌、民進黨市黨部主委蘇仁和等地方人士出席觀禮。

新北市萬里區出生的賴清德說，他是大基隆的一分子，也是慶安宮「基隆媽」的信徒，有機會獻匾叩謝神恩，內心非常感謝。

賴說，從小就在基隆出入，希望基隆能越來越進步，基隆父老鄉親可以過更好的日子。擔任行政院長的時候，遇到林右昌擔任市長規畫非常好，地方士紳和議會也大力支持，能藉林右昌的手建設基隆市，滿足基隆更進步的心願，感覺很高興。

賴清德表示，也要以弟子的心情 恭祝基隆媽神威顯赫，香火鼎盛，保佑台灣國泰民安，風調雨順，基隆四時無災，八節有慶，善男信女闔家平安，大家大賺錢。同時懇求基隆媽大展神通，助國家一臂之力，面對新冠肺炎成功防疫，下階段經濟振興順利成功

副總統賴清德（前排右五）敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今參加揭匾儀式並與來賓合影。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德（前排右五）敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今參加揭匾儀式並與來賓合影。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今前往慶安宮參加揭匾儀式。記者邱瑞杰／攝影
副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今前往慶安宮參加揭匾儀式。記者邱瑞杰／攝影

基隆 賴清德 行政院

延伸閱讀

丁復華「喬事咖」處理選民疑難雜症聞名立院

北區青商會在基隆會師 賴清德邀大家一起振興經濟

監交監察院長上任 賴清德：陳菊必不辜負人民所望

【愛憎李登輝2】政壇精神導師 賴清德、柯文哲關鍵時刻都問李

相關新聞

北市災防統計 通報積淹水48件、北投士林最多

受到哈格比颱風外圍環流影響，台北市災害防救辦公室表示，因外圍環流緣故，台北市北投、士林、中山、松山、南港、及內湖區雨勢最...

影／賴清德獻匾「福裕德澤」 掛英匾「霖雨濟度」右側

副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今天前往慶安宮參加揭匾儀式。賴說，有機會獻匾叩謝神恩非常，身為「大基隆」...

五股垃圾山最後階段拆除今啟動 預計年底前拆光131違建

新北市政府推動拆除五股垃圾山計畫，今天起是第4階段違建拆除，將進場執行131家違建拆除作業，預計12月31日前全部拆除完...

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

哈格比颱風來勢洶洶，受到外圍環流影響，中央氣象局針對雙北、基隆市、桃園市發布豪雨特報，經濟部水利署也針對台北市內湖區、文...

影／大龍國宅樓梯間漏水 北巿議員：滲水造成鐘乳石

受颱風外圍環流影響，全台各地大雨不斷，不過台北市大龍新城國宅住戶更是苦不堪言，台北市議員陳怡君再度接獲住戶陳情，指大龍新...

台馬之星、台馬輪都在基隆港避颱 今晚停航、明晚未定

輕颱「哈格比」逼近台灣北部海域，行駛台灣與馬祖的交通船「台馬之星」、「台馬輪」，昨晚、今晚都停航。新華船業公司今天表示，...

颱風前夕開拆五股垃圾山 131家違建年底拆完

新北市政府去年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，隨著申請合法化送件、補件截止，新北市府今...

颱風豪雨吹斷樹幹！警察赤腳淋雨搬樹 民眾讚：辛苦了

颱風哈格比來襲，氣象局發布豪雨特報，台北市陽明山也下起大雨，仰德大道一段旁路樹，遭強風大雨吹斷，士林分局芝山岩派出所巡佐...

哈格比外圍環流影響 北市接獲積水、樹倒通報

因應哈格比颱風外圍環流帶來的豪雨，台北市長柯文哲今天中午下令，北市災害應變中心提升為二級開設，包括警察局、消防局、工務局...

不只加強取締無照駕駛 侯友宜要學校、家庭一起來約束

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪，昨遭17歲的張姓少年騎車撞飛，目前仍未脫險，新北市長侯友宜昨在臉書上指出，會加...

台中防疫措施趨嚴 盧秀燕：5場所戴口罩並採實名制

因為屢屢有境外傳入的新冠肺炎案例，台中市長盧秀燕上午宣布，將在本周啟動專案，針對中央疫情中心宣布的KTV等5個加強戴口罩...

比偽出國還潮 來台中這裡連越南斗笠都買得到

偽出國掀風潮，台中東協藝文企業社販售新住民家鄉特色商品，讓新住民或一般大眾假裝出國，可買到越南、印尼、泰國等異國國服，越...

熱門新聞

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

高市圖總館主題書展 防彈少年團入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。