影／賴清德獻匾「福裕德澤」 掛英匾「霖雨濟度」右側

副總統賴清德敬獻「福裕德澤」匾額給基隆市慶安宮，今天前往慶安宮參加揭匾儀式。賴說，有機會獻匾叩謝神恩非常，身為「大基隆」一分子，很高興擔任行政院長期間，和基隆市長林右昌一起建設基隆，滿足希望基隆能進步的心願。

慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，獲聘總統府國策顧問。賴先前參加民進黨總統初選，後來與蔡英文搭配競選總統、副總統，多次走訪慶安宮，童永都表態支持。他說，副總統是總統的左右手，要一起努力讓人民過好日子。

賴清德擔任台南市長期間曾獻匾「聖德長昭」給慶安宮，當選副總統後再贈匾，廟方取下舊匾，改掛新匾，位置就在蔡總統獻匾「霖雨濟度」右側。

廟安宮以紅布覆蓋「福裕德澤」匾額，邀請賴清德今天參加揭匾儀式。國策顧問張金華、行政院顧問柯孫達、張旻斌、民進黨市黨部主委蘇仁和等地方人士出席觀禮。

新北市萬里區出生的賴清德說，他是大基隆的一分子，也是慶安宮「基隆媽」的信徒，有機會獻匾叩謝神恩，內心非常感謝。

賴說，從小就在基隆出入，希望基隆能越來越進步，基隆父老鄉親可以過更好的日子。擔任行政院長的時候，遇到林右昌擔任市長規畫非常好，地方士紳和議會也大力支持，能藉林右昌的手建設基隆市，滿足基隆更進步的心願，感覺很高興。