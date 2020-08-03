北市災防統計 通報積淹水48件、北投士林最多

受到哈格比颱風外圍環流影響，台北市災害防救辦公室表示，因外圍環流緣故，台北市北投、士林、中山、松山、南港、及內湖區雨勢最為顯著，3小時累積雨量均超過100毫米，其中最大雨量為北投區奇岩站達136.5毫米，時雨量均超過50毫米，時雨量最大為北投區桃源國中達93.5毫米。

北市災害防救辦公室，截至16時為止，北市災害應變中心共計接獲90件災情通報，其中積淹水災情48件、路樹災情20件、道路隧道災情10件、土石災情4件。主要積淹水案件中，道路積淹水部分，主要在北投區大業路65巷、承德路七段32巷、尊賢街241巷及士林區中正路212巷1弄、美德街1到40號、福林路（士林官邸一帶）有較顯著的積淹水（深度20公分到膝蓋不等）。

民宅積淹水的部分，有北投區文林里建民路18號，淹水超過腳踝；北投區立賢里承德路七段342巷7號1樓淹水；北投區清江里崇仁路一段136巷1弄15號1樓淹水15公分；中山區下埤里復興北路430巷8號2樓積淹水2-3公分。

北市災害防救辦公室指出，14時之後由於雨帶移出，雨勢逐漸趨緩，因此道路積淹水部分多已逐漸消退，有關民宅積淹水案件則由民政局及區公所查處並提供必要協助中