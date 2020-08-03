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颱風前夕開拆五股垃圾山 131家違建年底拆完

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市政府今起執行五股垃圾山違建第四階段強拆。圖／新北市工務局提供
新北市政府今起執行五股垃圾山違建第四階段強拆。圖／新北市工務局提供

新北市政府去年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，整頓五股垃圾山環境，隨著申請合法化送件、補件截止，新北市府今起啟動第4階段違建拆除，預計在年底前拆光剩餘的131家違建。

五股垃圾山因受限洪水平原管制規定，發展停滯，土地遭任意丟棄垃圾、違章廠家林立，因此新北市府去年9月起推動試辦計畫，於公有地留設開放空間及環境綠美化，並輔導業者就地合法化。

城鄉局綜合規畫科長陳柏君指出，五股垃圾山合法化申請已於7月底截止補件，全區677家業者中，共有165家送件、70家通過審核，其餘512家大部分已自行搬遷，僅剩131家違建，8月起啟動拆除。

工務局指出，針對計畫範圍內屢傳公安、衛生、消防等重大事件，特別訂定4階段違建處理原則，去年底已分別完成第1、2階段拆除作業，包括7家重大汙染工廠、118處侵占公有地違建；針對79家無意願申請合法化及歇業廠家，今年4月23日起執行第3階段拆除，已於5月15日全數拆除完畢。

雖然正逢颱風「哈格比」來襲前夕，但市府公安小組仍照時程啟動第四階段拆除，環保局、警察局、拆除大隊等人員今上午冒著強勁風雨，出動鋼牙200型怪手、板車、水車各1台，上午9點進場拆除。

新北市拆除大隊長李冠德表示，今表定拆除2間違建，面積約460平方公尺，早上花了2個小時拆除第一間，中午11點準備到場拆除第2間時，業者表示已找好拆除工人，基於鼓勵自行拆遷原則，後續交由業者自行拆除，未來將以每周拆除8間的速度陸續進行，預計年底前拆完131家違建。

工務局表示，試辦計畫推動以來，拆除大隊積極與民眾溝通，說明占用公有地及搭蓋違章建築皆是違法行為，政策原意為提昇公共安全、衛生、環境美觀，會協助民眾將室內物品搬遷至戶外，減少財物損失，使民眾及業者皆能認同並配合政策執行。

雖然正逢颱風「哈格比」來襲前夕，但市府公安小組今仍照時程啟動第四階段拆除。圖／新北市工務局提供
雖然正逢颱風「哈格比」來襲前夕，但市府公安小組今仍照時程啟動第四階段拆除。圖／新北市工務局提供
新北市政府今起執行五股垃圾山違建第四階段強拆。圖／新北市工務局提供
新北市政府今起執行五股垃圾山違建第四階段強拆。圖／新北市工務局提供

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