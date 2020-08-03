颱風哈格比雨勢驚人 北市抽水站一度當機已恢復

颱風哈格比挾驚人雨勢襲台，立委何志偉今天在臉書上表示有抽水機故障。台北市水利處指出，大南抽水站與社子島抽水機有點狀況，都已經修復，感謝何志偉即時通報。

民主進步黨立委何志偉在臉書（Facebook）上發文呼籲士林人快移車，有抽水機當機，並指出社子島已積水。

對此，台北市政府水利處表示，大南抽水站1部抽水機組有輕微故障，已於下午1時20分修復；社子島增三抽水機因一度過熱保護跳脫，也已派員修復，並租用機械至現場支援，未影響抽排水功能。

水利處感謝何志偉即時通報，也呼籲民眾若有災情快撥1999。何志偉回覆「最辛苦的好朋友」。

水利處表示，正在統整北市抽水站運作狀況與積淹水情形，相關局處都有掌握訊息，請民眾安心。