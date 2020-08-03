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五股垃圾山最後階段拆除今啟動 預計年底前拆光131違建
新北市政府推動拆除五股垃圾山計畫，今天起是第4階段違建拆除，將進場執行131家違建拆除作業，預計12月31日前全部拆除完成，還給市民乾淨、安全的生活空間，市府更承諾，將做綠化。
新北市政府去年9月起，推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，俗稱五股垃圾山，特別訂定4階段違建處理原則，去年底已完成第1、2階段拆除，包括7家重大汙染工廠、118處侵占公有地違建。
今年4月新北市公安小組執行第3階段拆除計畫，拆除無意願申請及歇業的無人廠家，總計79家違建，在5月15日全數完成拆除。剩餘廠家則列為第4階段，市府發函通知必須在7月底前完成搬遷、地上物拆除，以及恢復原土地合法使用。限期到後，即安排今天起執行第4階段強制拆除作業。
今拆除大隊動用機具如鋼牙200型1台、板車1台、水車1台、拆除人力5人。工務局表示，該計畫推動以來，拆除大隊積極與民眾溝通，說明占用公有地及搭蓋違章建築皆是違法行為，表達是為提昇公共安全、衛生、環境美觀等，並協助民眾將室內物品搬遷至戶外，以減少財物損失。
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