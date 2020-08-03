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颱風哈格比挾雨全台89處災情 積淹水多集中雙北

中央社 / 台北3日電

颱風哈格比暴風圈威脅台灣，中央災害應變中心目前為三級開設，另包括雙北市等6縣市也成立風災應變中心，截至下午2時30分統計指出，全國有89處災情，積淹水情形多集中在雙北市。

中央氣象局表示，颱風哈格比的暴風圈已進入東北部海面及北部海面，對台灣構成威脅，預估強度將增強且暴風圈略微擴大。至上午11時，氣象局發布豪大雨特報的範圍擴大至16縣市。

根據中央災害應變中心截至下午2時30分最新工作報告資料顯示，目前有6縣市成立風災應變中心，其中雙北市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣為二級開設，新竹縣為三級開設，另高雄市成立豪雨應變中心三級。

受到颱風哈格比暴風圈雨量影響，全國各縣市共計有89處災情。首先，積淹水部分，台北市有41處、新北市13處、台中市1處，部分地區在雨勢變小後已經退水。

道路災情方面，台北市有7件；路樹倒塌方面，台北市有11件、新北市10件；其他類災情，雙北市各有3件。

颱風 氣象局

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