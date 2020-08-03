影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

哈格比颱風來勢洶洶，受到外圍環流影響，中央氣象局針對雙北、基隆市、桃園市發布豪雨特報，經濟部水利署也針對台北市內湖區、文山區、松山區發布二級警戒，士林區、大同區、中山區、北投區發布一級警戒。台北市也開設二級災害應變中心。

根據中央氣象局資料顯示，文山區時雨量達52.5毫米的豪雨等級，中山區部分地區時雨量也有40毫米，而北投區過去3小時雨量達119毫米，低窪地區出現積淹水情況。

不少人在臉書上傳各地災情，除了洲美街、承德路皆出現積淹水情況外，有民眾拍下中央北路二段也經不住瞬間豪大雨的侵襲，路邊水溝蓋底下不斷冒出水，另外，貴子坑溪、大度路下方涵洞也出現淹水情況。

立委何志偉也在臉書表示，士林區有抽水機組當機，呼籲民眾若有將愛車停放在河堤外的停車場盡快移車。對此，新北市水利處表示，經了解後，確定大南抽水站一組抽水機有輕微故障，並在下午1時20分時修復完畢。

另外，社子島也有3座抽水機一度過熱保護跳脫，已即刻派員修復並派外租機械至現場支援，並未影響抽排功能。水利局呼籲民眾，若發現災情請撥打1999通報，市府各局處也皆掌握相關水情資訊。

台北市府災害防救辦公室表示，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過台北市，北投時雨量已達60毫米以上，預估未來1小時市區將有劇烈降雨發生，時雨量可達40到60毫米的豪雨等級。