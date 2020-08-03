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颱風哈格比挾雨 北市北投士林積淹水已退

中央社 / 台北3日電

颱風哈格比暴風圈威脅台灣，水利署針對雙北市多區發布一級淹水警戒。台北市北投區大業路和士林區承德路七段自今天中午起傳出零星淹水災情，積淹水15公分至40公分不等，目前已退。

中央氣象局今天表示，台灣東北部海面及北部海面已進入哈格比暴風圈，且北部及中部山區有明顯雨勢，豪大雨特報範圍擴大至16縣市；水利署也對台北市中山區、松山區、內湖區、大同區、北投區及士林區，新北市新莊區、八里區及淡水區發布一級淹水警戒。

台北市災害應變中心今天中午起也提升為二級開設，中午12時7分獲報指北投區大業路65巷道路有積淹水情形，水深約15公分，暫無安全顧慮，現場也劃設警戒，約下午2時許雨勢變小後，現場已退水。

另，下午1時43分獲報，士林區承德路七段393巷也有積淹水約40公分情形，影響範圍約200公尺，現已退水。

淹水 北投

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