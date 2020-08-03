籲入境全面普篩 侯友宜：再不做就為時已晚

新北市長侯友宜繼昨天呼籲中央對入境者全面普篩後今天重申，他從3月份已經講到現在8月份了，「還不趕快做就為時已晚了」，他呼籲大家不能輕忽疫情第2波攻擊的可能性。

侯友宜今天上午主持新北市三重三和公共托育中心的開幕儀式，他事後接受媒體聯訪時表示，新北市公共托育中心到年底會達到90家。同時也對颱風哈格比防災準備表示，預估颱風下午5時30分到8時30分會脫離海上警報，目前新北市沒有災情傳出。

媒體詢及侯友宜昨天在臉書上貼文呼籲對入境者進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全面篩檢的問題，侯友宜重申從3月講到現在已經8月份了，「還不趕快做就為時已晚了」。

他表示，拜託大家一定要關心疫情，尤其每一個人記得人多的地方還是要戴上口罩，保持社交距離並勤洗手、量體溫，大家不能輕忽疫情第2波攻擊的可能性。

他表示，衛福部長陳時中也說比利時個案從5月境外移入的可能性很高，如果在阻絕於境外的全面普篩做到位，再加上居家檢疫，就可以萬無一失。

他強調，他所以一直呼籲全面普篩，是因為全面普篩在阻絕疫情於境外，絕對是一個很重要的關卡；如果阻絕於境外不做好，真的萬一從境外移入造成第2波的疫情攻擊，這個後果是不堪設想的。

此外，他也對樹林分局員警遭無照駕駛機車未成年少年撞成重傷後是否加強取締無照駕駛一事表示，雖然警方不斷嚴格取締青少年無照駕駛，畢竟這是一個治標，最根本的仍是要從教育跟家庭去著手。他呼籲大家一起來關注這個議題。