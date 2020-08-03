快訊

蔡總統親上火線 1430開記者會回應收賄案

抖音陷危機：TikTok高調招兵 母公司被美列黑名單？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈格比外圍環流影響 北市接獲積水、樹倒通報

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市災害應變中心表示，1999已接獲數起路樹倒塌通報，北投、士林也有多處積淹水情形，水利署業已發布北市中山區、內湖區淹水二級警戒。本報資料照片
台北市災害應變中心表示，1999已接獲數起路樹倒塌通報，北投、士林也有多處積淹水情形，水利署業已發布北市中山區、內湖區淹水二級警戒。本報資料照片

因應哈格比颱風外圍環流帶來的豪雨，台北市長柯文哲今天中午下令，北市災害應變中心提升為二級開設，包括警察局、消防局、工務局、環保局等17個單位立即進駐應變中心，加強災情應變處置。

北市災害防救辦公室表示，受到哈格比颱風外圍環流影響，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過北市，北投時雨量已達60毫米以上，預估未來1小時市區將有劇烈降雨發生，時雨量可達40到60毫米的豪雨等級，12區區公所、消防局、警察局、環保局、民政局、工務局及相關局處皆已成立緊急應變小組待命應變。

此外，預估市區在午後風雨將會增強(平均風5級、陣風7級)，因此北市府災害防救辦公室特別提醒外出及開車民眾要多加注意，低窪地區民眾也務必做好防範措施。

目前1999已接獲數起路樹倒塌通報，北投、士林也有多處積淹水情形，水利署業已發布北市中山區、內湖區淹水二級警戒。

北市 警察 雨量

延伸閱讀

桃園市八德區部分路段積水15公分 警方籲小心行車

台東縣環保局真開鍘！回收物孳生蚊蟲被罰2400元

北市上半年逮藥頭458人 快遞成運毒新管道

舊永樂市場鐵柱鏽蝕幾斷掉 北市建管處：不管就罰

相關新聞

影／大龍國宅樓梯間漏水 北巿議員：滲水造成鐘乳石

受颱風外圍環流影響，全台各地大雨不斷，不過台北市大龍新城國宅住戶更是苦不堪言，台北市議員陳怡君再度接獲住戶陳情，指大龍新...

哈格比外圍環流影響 北市接獲積水、樹倒通報

因應哈格比颱風外圍環流帶來的豪雨，台北市長柯文哲今天中午下令，北市災害應變中心提升為二級開設，包括警察局、消防局、工務局...

不只加強取締無照駕駛 侯友宜要學校、家庭一起來約束

新北市樹林分局樹林派出所21歲員警楊庭豪，昨遭17歲的張姓少年騎車撞飛，目前仍未脫險，新北市長侯友宜昨在臉書上指出，會加...

台中防疫趨嚴措施來了 盧秀燕：5場所戴口罩並採實名制

因為屢屢有境外傳入的新冠肺炎案例，台中市長盧秀燕上午宣布，將在本周啟動專案，針對中央疫情中心宣布的KTV等5個加強戴口罩...

比偽出國還潮 來台中這裡連越南斗笠都買得到

偽出國掀風潮，台中東協藝文企業社販售新住民家鄉特色商品，讓新住民或一般大眾假裝出國，可買到越南、印尼、泰國等異國國服，越...

舊永樂市場鐵柱鏽蝕幾斷掉 北市建管處：不管就罰

北市延平北路二段36巷内的舊永樂市場，因鐵皮屋頂、拱門、雨遮及支柱年久失修，搖搖欲墜，不僅偶有鐵片掉落，鐵柱也因鏽蝕恐無...

光蠟樹很會「撩」 公園成蟲鳥樂園

正值盛夏，台北市新生公園內栽種許多排光蠟樹，吸引鳥類棲息，不時還傳來陣陣蟬鳴，呼喚蜜蜂與蝴蝶等前來吸吮樹幹上甜蜜的枝液，...

里長大小聲／大安區和平實小亂象 臥龍里長籲管理

北市府斥資21億元打造和平籃球館，現為和平實驗國小所在地，也是北市第一所實驗型小學。但上下學家長違停亂象、和平運動館活動...

內科之心 恐讓內湖交通更壅塞

「內科之心」8月底試營運，內湖科學園區交通恐雪上加霜。台北市交通局評估，內科之心營運後，洲子街、瑞光路393巷等車流將增...

柯任內首BOT「內科之心」 月底試營運

台北市長柯文哲任內首件BOT案，被稱為「內科之心」的「內湖科技園區產業支援設施開發案」預計8月25日試營運、 11月正式...

里長大小聲／中和國華里長童宥翔 種防蚊草預防登革熱

新北市中和區住宅高樓林立，公園綠地較少，國華里長童宥翔將原本荒廢的圓環綠美化，讓居民都能前來休憩，他也自費上相關課程，學...

新北下水道 2年內拚接管率75％

新北市汙水下水道接管戶數已破百萬戶，全國最多，目前接管率達到65%，全國僅次於台北市。

熱門新聞

X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

探索夢號郵輪4日首航花蓮 未來7航次往返基隆花蓮

台中防疫趨嚴措施來了 盧秀燕：5場所戴口罩並採實名制

內科之心 恐讓內湖交通更壅塞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。