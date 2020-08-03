哈格比外圍環流影響 北市接獲積水、樹倒通報

因應哈格比颱風外圍環流帶來的豪雨，台北市長柯文哲今天中午下令，北市災害應變中心提升為二級開設，包括警察局、消防局、工務局、環保局等17個單位立即進駐應變中心，加強災情應變處置。

北市災害防救辦公室表示，受到哈格比颱風外圍環流影響，目前有大範圍的強螺旋雨帶通過北市，北投時雨量已達60毫米以上，預估未來1小時市區將有劇烈降雨發生，時雨量可達40到60毫米的豪雨等級，12區區公所、消防局、警察局、環保局、民政局、工務局及相關局處皆已成立緊急應變小組待命應變。

此外，預估市區在午後風雨將會增強(平均風5級、陣風7級)，因此北市府災害防救辦公室特別提醒外出及開車民眾要多加注意，低窪地區民眾也務必做好防範措施。

目前1999已接獲數起路樹倒塌通報，北投、士林也有多處積淹水情形，水利署業已發布北市中山區、內湖區淹水二級警戒。