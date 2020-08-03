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影／大龍國宅樓梯間漏水 北巿議員：滲水造成鐘乳石

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳怡君說，大龍新城國宅漏水從13樓一直滴到10樓，造成公共區域多處牆壁及樓梯間積水，牆壁上還可見水痕及水泥異常隆起。質疑大龍新城國宅的公共區域就像有瀑布一般。圖／陳怡君辦公室提供
議員陳怡君說，大龍新城國宅漏水從13樓一直滴到10樓，造成公共區域多處牆壁及樓梯間積水，牆壁上還可見水痕及水泥異常隆起。質疑大龍新城國宅的公共區域就像有瀑布一般。圖／陳怡君辦公室提供

受颱風外圍環流影響，全台各地大雨不斷，不過台北市大龍新城國宅住戶更是苦不堪言，台北市議員陳怡君再度接獲住戶陳情，指大龍新城頂樓天花板及樓梯間，竟多處漏水，水從13樓一直滴到10樓，造成公共區域多處牆壁及樓梯間積水，牆壁上還可見水痕及水泥異常隆起。

議員批評，大龍新城國宅的公共區域就像有瀑布一般，柯市府不但螺絲鬆，對於住戶的痛苦無感麻木不仁。

台北市大龍新城國宅自今年2月住戶陸續交屋以來，接連爆出住戶家裡漏水狀況多，外牆磁磚坑坑疤疤、屋頂漏水排不出去、冷氣排風空間設計不良等，儘管北市府要求建商處理，不過議員這兩周再度接獲陳情，住戶反映，儘管天氣無風雨，大龍新城頂樓天花板及樓梯間竟不斷漏水。

陳怡君批評，市府對於大龍新城國宅的漏水問題，看來就是「漏哪裡、就補哪裡」，完全不願去檢討結構性問題。甚至北市都發局、新工處、市場處面對住戶的問題，均採消極處置作風。連台北市長柯文哲至今都不敢到大龍新城國宅來，陳怡君呼籲柯，心中不要只有民眾黨黨員大會，陶醉於民眾黨的掌聲中，應該要誠實、誠意來解決大龍新城的居住問題。

對於住戶的陳情，北市市場處長陳庭輝表示，這次的漏水狀況應該是排水管沒有清、被阻塞，應該由大樓管委會處理，市場處已經派員前往了解處理，對於住戶的陳情不斷，市場處表示，「北市府一定會解決、不然怎麼辦？」至於議員質疑市場柯文哲不敢去大龍國宅，陳庭輝表示，目前預計規劃市長8月中會前往會勘。

陳怡君說，「政治就是找回良心」這句話在大龍新城國宅重建案，成為柯文哲市長施政最大諷刺。大龍新城2011年被判定為海砂屋，2015年北市府主導重建後，於2020年2月陸續交屋，就在交屋不到半年時間，上會期她就質詢住戶窗框漏水、牆壁滲水、屋內設施設計不良，現在又發生公共區域漏水狀況多。

陳怡君說，去年大龍新城完工時，副市長黃珊珊也與市府團隊曾進入準備交屋的大龍新城屋內賞屋，讚嘆大龍新城是市府的一大政績，如今格外諷刺。過去大龍國宅住戶住了27年才產生海砂屋情況，然現在蓋好不到半年的大龍新城，不分氣候狀況就有滲水像瀑布水流的情形，甚至還有因滲水造成的鐘乳石現象，讓住戶每天提心吊膽擔憂到寢食難安。

台北市議員陳怡君再度接獲住戶陳情，指大龍新城頂樓天花板及樓梯間，竟多處漏水，水從13樓一直滴到10樓。圖／陳怡君辦公室提供
台北市議員陳怡君再度接獲住戶陳情，指大龍新城頂樓天花板及樓梯間，竟多處漏水，水從13樓一直滴到10樓。圖／陳怡君辦公室提供

北市 漏水 國宅

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