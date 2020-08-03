圓仔妹體重逼近2公斤 閉眼都能找到媽媽乳頭

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天36日齡，體重逼近2公斤，動物園表示，「圓仔妹」回到母親身邊逾一週時間，現在「閉著眼」都能找到媽媽乳頭，「圓圓」則護女心切，會背對保育員睡覺。

台北市立動物園表示，「圓仔妹」出生時僅186公克，現體重增至1960.2公克，自重返「圓圓」懷抱以來，和媽媽相處已超過一週時間，園方原本擔心「圓仔妹」無法順利喝到母乳，但現在她「閉著眼」都能找到媽媽的乳頭，令保育員鬆了一大口氣。

動物園發言人曹先紹接受中央社記者電話訪問時表示，「圓圓」已有第一胎經驗，育女方式熟練，抱第二胎時很靠近乳頭，因此「圓仔妹」回到媽媽身邊當天，就有喝到母乳，如今母女重聚超過一週，「圓仔妹」能更快速找到媽媽乳頭。

曹先紹表示，「圓仔妹」現在和媽媽相處沒有遇到什麼問題，「圓圓」神態也更放鬆。值得注意的是，目前仍有保育員在外盯著母女看，這段時間，可以發現「圓圓」母性堅強，很有警覺性，若是熟悉的保育員在外，睡覺時會呈現仰躺姿勢；但若遇到陌生保育員，就會背對保育員睡覺。

曹先紹說，「圓仔妹」目前吃好睡好，穩定成長，沒有太大問題，最近，在外近距離監測大貓熊行為的保育員陸續回到遠端監控室，待確定母女倆安全無虞，園方人員則會全數回到監控室，如此一來，大貓熊就能關燈睡，「睡得更好」。

另外，動物園補充動物小知識，表示大貓熊屬於「晚熟型」動物，幼體出生時發育較不完全，必須依靠親代照顧一段時間，才能開始自行覓食、獨立生活；而非洲野驢、東非劍羚、長頸鹿、馬來貘、梅花鹿、台灣野豬等，則是屬於「早熟型」動物，幼體出生後可以較快速進入自行覓食及獨立生活。