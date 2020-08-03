台中防疫趨嚴措施來了 盧秀燕：5場所戴口罩並採實名制

因為屢屢有境外傳入的新冠肺炎案例，台中市長盧秀燕上午宣布，將在本周啟動專案，針對中央疫情中心宣布的KTV等5個加強戴口罩的場所進行防疫加強措施和實名制。

盧秀燕同時也表示，她非常贊成新北市長侯友宜說的，應該針對入境的人士進行新冠肺炎普篩。

她舉比利時工程師一案為例，表示有多起的境外人士入境都帶來了疫情，這顯示即使外籍人士在他們的國家曾經接受篩檢，也出具採檢證明，但不表示他們就未感染新冠肺炎，因此有必須在他們入境台灣的時候就進行普篩，把病毒隔絕在境外。

她也表示，有感覺新冠肺炎疫情似乎蠢蠢欲動，因此啟動專案是為了要讓防疫這條線拉緊一點。

至於比利時工程師在台中市停留過的地方都已經消毒過，請民眾不要驚慌。