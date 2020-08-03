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比偽出國還潮 來台中這裡連越南斗笠都買得到
偽出國掀風潮，台中東協藝文企業社販售新住民家鄉特色商品，讓新住民或一般大眾假裝出國，可買到越南、印尼、泰國等異國國服，越南彩繪花瓶、掛軸、腳踏車模型、3D卡片、人像木雕、人物模型，另有越南斗笠，素面樣式設計，讓民眾彩繪自己喜歡的圖案，歡迎民眾踴躍消費，感受異國風情。
台中東協藝文企業社也是購物節合約店，購物金額三倍計算，優惠店家消費滿500元就有3組抽獎號。
社會局說，東協藝文企業社創辦人麥玉珍是越南人，為協助在台新住民融入生活，因此創辦台灣新移民協會，舉辦中文班、導遊班、美容班、攝影班等課程，幫助新住民順利與家人溝通，更快融入社會，踏出家門與社會連結。
協會過去曾舉辦多場節慶文化活動及體驗，讓在地人更認識新住民，深入了解異國習俗，除活動與展覽外，麥玉珍更創立東協藝文企業社，販售家鄉特色商品，偽出國也可以感受濃濃異國風。
社會局指出，根據移民署統計，台中市新住民人口數達5萬8,831人，是購物節相當具有潛力的消費族群，歡迎新住民踴躍消費，登錄發票抽獎，優惠店家消費滿500元就有3組抽獎號碼，抽中汽車、百萬獎金、精品豪宅等機率將大為提升。
移民署說，新住民只要是國人的外籍、中國、香港或澳門配偶，且於12月31日前持有居留證者，即符合資格，移民署並會將名單每日定時提供給經濟部，供新住民預購及領取。
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