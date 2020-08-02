快訊

立委貪瀆案 立委趙正宇助理羈押禁見成「第一人」

溪頭神秘「逃票路線」狂吸登山客 園方無奈

水果奶奶領銜 兒藝節新北大都會公園場完美閉幕

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出。記者吳亮賢／攝影
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出。記者吳亮賢／攝影

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，由知名的「如果兒童劇團」帶來精采劇碼「媽媽咪噢」，上千位大小朋友擠滿草坪，嗨翻周末夜。出演「水果奶奶」聞名的如果劇團團長趙自強及新北市副市長吳明機皆到場感謝民眾熱情參與，並宣告兒藝節中的市民廣場、府中商圈場區將持續到9日，鶯歌陶瓷藝術園區則從8日起接力上演至16日，讓大、小朋友可以繼續放電。

今閉幕演出前，吳明機先和現場小朋友玩起射飛盤、拿獎品遊戲，大小朋友們紛紛伸長雙手，就是希望能搶得好裡，大戲還沒登場，就未演先轟動。

吳明機指出，「新北市兒童藝術節」是暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，總共在4個場地舉辦，除了今天閉幕的新北大都會公園，還有市民廣場、府中商圈、鶯歌陶瓷藝術園區及線上遊戲區，將一路持續到8月16日，超過20場演出持續上演。

文化局表示，市民廣場及府中商圈除了熱門打卡點的藝術裝置外，還跟府中商圈店家合作提供折扣，適合民眾邊逛邊玩，市民廣場更以樂高建築積木打造台北101、高雄85大樓及北港朝天宮，吸睛度破表。

其中北港朝天宮作品曾在美國前六大美術館「底特律美術館(DIA)」展出，此次首度在台灣展覽，由全球僅18位、台灣僅1位的樂高認證大師(Lego Certified Professionals)創作，精彩不容錯過。

文化局說，除了適合大小朋友遊樂的節目外，網美們更不能錯過藝術裝置「山盟海誓」，以浪板及鷹架支架為材料，打造城市中的山林，每到夜晚發出絢麗的燈光及泡泡，讓民眾一秒置身奇幻叢林；「光子森林」則用金屬廢棄物建構樹幹、花朵，發光的昆蟲、巨大花朵及七彩繽紛的果實，除了是拍照幻境，也傳達出環保與再生的概念。

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，如果劇團團長趙自強及新北市副市長吳明機皆到場感謝民眾熱情參與。記者吳亮賢／攝影
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，如果劇團團長趙自強及新北市副市長吳明機皆到場感謝民眾熱情參與。記者吳亮賢／攝影
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，上千位觀眾開心合影。記者吳亮賢／攝影
「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，上千位觀眾開心合影。記者吳亮賢／攝影
今閉幕演出前，新北市副市長吳明機先和現場小朋友玩起射飛盤、拿獎品遊戲。記者吳亮賢／攝影
今閉幕演出前，新北市副市長吳明機先和現場小朋友玩起射飛盤、拿獎品遊戲。記者吳亮賢／攝影

北港朝天宮 美術館

延伸閱讀

汙水下水道接管率 新北拚2年內達75%

公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用

全台16案例感染日本腦炎 新北宣導豬農做好防範

高齡者注意！新北去年車禍30日內死亡 65歲以上有78人

相關新聞

影／舊永樂市場鏽蝕搖搖欲墜 居民驚恐：鐵皮從天而降

舊永樂商場30年前搭建的圓型鐵皮屋頂、拱門及支柱，因年久失修，如今屋頂鐵皮不時掉落、鐵柱鏽蝕，民眾憂心影響公安，市場自治...

淡水2年內增3.5萬戶 擴建汙水處理廠後年完工

新北市淡水區人口成長快速，今年4月已突破18萬大關，隨著淡海新市鎮發展，預估2年內再增加3.5萬戶，為此新北市水利局辦理...

公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用

新北市第2座全齡公園「三民公園」今正式啟用，新北市長侯友宜說，這是他去芬蘭考察看到的公園，相關體健設施不輸給運動中心，新...

北市校長布達 出現2對夫妻檔

台北市109學年度中、小學校長布達暨宣誓典禮昨天舉行，83位新（連、轉）任校長，包括2對夫妻檔，他們在家不只談心，如何「...

西門廣場禁菸首日 吸菸、丟菸蒂5人被罰

台北市萬華區西門捷運廣場7月1日起畫設為禁菸區，經一個月勸導期，昨起正式執法開罰。首日共有2人因違規吸菸，另3人亂丟菸蒂...

和碩違建案 柯認了「逼自殺」不妥 議員批職場霸凌

位於台北市北投區的和碩聯合科技公司，將地下一樓停車場改為員工餐廳，遭建管處開罰126萬元，卻遲未改善，市長柯文哲前天大怒...

安坑輕軌墩柱、淡金路施工 車道限縮

新北市捷運局施作「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」，月底前安裝懸臂工作車，將封閉高速公路國道三號部分路段車道；養工處沿...

新北視訊商洽會 防疫產品獲15億訂單

新北市政府7月底辦「國際視訊採購商洽會」，原本預計商機有3億元，因國際疫情依然嚴峻，不少買主看中台灣防疫產品，紛紛下單，...

新北公有地停車格 陸續收費

新北市部分巷道免費停車格長期遭民眾占用，部分將於明天起計時收費，提升停車周轉率，公平分享停車位。目前雙和還有部分巷道正在...

新版租金補貼放寬 不限戶籍 租戶憂「看得到吃不到」

2020年第一次租金補貼八月開放申請，除放寬年齡限制，把20至40歲單身青年也納入資格、放寬所得標準外，戶籍地也無須與租...

新北板橋客運轉運站 本月完工

新北市全面推動軌道建設，交通局配合捷運建設規畫長途客運轉運站接駁，本月板橋轉運站將率先完工，年底前林口轉運站也將設置，三...

方案變調╱蘆洲聯開宅 青年宅變全家住

台北市政府「青年進城激勵方案」，選定捷運蘆洲站聯開宅，挑出大坪數30戶出租，盼吸引年輕人、大學生「分租共居」。不過，租金...

熱門新聞

公布李登輝倦容照不當？ 陳佩琪：驚訝到無言

新北板橋客運轉運站 本月完工

X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

影／98歲阿嬤打電動20年 喜戰高難度「讓頭腦卡清醒」

台南發現冷戰時期美軍在台行跡 公英一街周邊將標註

鄉鎮公所搶發錢 彰化縣府：應三思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。