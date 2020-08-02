水果奶奶領銜 兒藝節新北大都會公園場完美閉幕

「2020新北市兒童藝術節」新北大都會公園場區今晚舉行閉幕演出，由知名的「如果兒童劇團」帶來精采劇碼「媽媽咪噢」，上千位大小朋友擠滿草坪，嗨翻周末夜。出演「水果奶奶」聞名的如果劇團團長趙自強及新北市副市長吳明機皆到場感謝民眾熱情參與，並宣告兒藝節中的市民廣場、府中商圈場區將持續到9日，鶯歌陶瓷藝術園區則從8日起接力上演至16日，讓大、小朋友可以繼續放電。

今閉幕演出前，吳明機先和現場小朋友玩起射飛盤、拿獎品遊戲，大小朋友們紛紛伸長雙手，就是希望能搶得好裡，大戲還沒登場，就未演先轟動。

吳明機指出，「新北市兒童藝術節」是暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，總共在4個場地舉辦，除了今天閉幕的新北大都會公園，還有市民廣場、府中商圈、鶯歌陶瓷藝術園區及線上遊戲區，將一路持續到8月16日，超過20場演出持續上演。

文化局表示，市民廣場及府中商圈除了熱門打卡點的藝術裝置外，還跟府中商圈店家合作提供折扣，適合民眾邊逛邊玩，市民廣場更以樂高建築積木打造台北101、高雄85大樓及北港朝天宮，吸睛度破表。

其中北港朝天宮作品曾在美國前六大美術館「底特律美術館(DIA)」展出，此次首度在台灣展覽，由全球僅18位、台灣僅1位的樂高認證大師(Lego Certified Professionals)創作，精彩不容錯過。