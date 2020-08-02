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影／舊永樂市場鏽蝕搖搖欲墜 居民驚恐：鐵皮從天而降

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
延平北路二段36巷内的舊永樂市場屋頂高度過低，導致消防車無法進入。圖／民眾許先生授權提供
延平北路二段36巷内的舊永樂市場屋頂高度過低，導致消防車無法進入。圖／民眾許先生授權提供

舊永樂商場30年前搭建的圓型鐵皮屋頂、拱門及支柱，因年久失修，如今屋頂鐵皮不時掉落、鐵柱鏽蝕，民眾憂心影響公安，市場自治會也無力處理，要求市府拆除；台北市建管處表示，針對鐵柱部分已掣函通知商場自治會盡快改善，若放任不管，最重可連續裁罰30萬，台北市市場處則將輔導有證攤販進入公有市場。

當地居民許先生指出，26年前搭建的鐵皮屋頂因年久失修，不時有零星鐵片掉落，短短100公尺道路，民眾走得膽戰心驚，「深怕一不注意就有鐵片往頭頂砸下」，而原本要有支撐的鐵柱在市府清除攤車時已被破壞，近期又因水溝工程受到毀損，鐵柱底部「幾乎斷了。」

許說，之前陳情市府以違建理由要求自治會自行拆除，但如今舊永樂市場衰微，僅剩9家合法攤販經營，攤販及自治會皆無經費能進行拆除程，再加上此情況已危及公共安全，盼市府介入協助。

此外，該處鐵皮屋頂因高度太低，消防車無法進入，當地民眾表示，先前曾發生一次火災，僅能靠消防員拉長管線進行撲火，救援難度大增，希望能盡快拆除屋頂，還給民眾安全居住環境。

建管處指出，舊永樂市場於2003年違建興建鐵皮屋頂棚架、佔用巷道，經市府輔導攤商成立自治會後，加強設置滅火器材、廣播設備及定期人員消防編組演練，並在隔年核准暫維現況，列入分期分類處理。

另外，建管處查報隊已函文通知商場自治會，盡快進行鐵柱加固改善措施，若放任不管，可依照行政執行法裁處行政怠金，最重可連續裁罰30萬，必要時將強制拆除。

市場處表示，攤販部分，市府有提供攤販補助計畫，但須整頓及納管，並達成3大條件，包含攤販數量須達20間、成立自治會、符合3管5卡，才能符合納管條件。

達成以上條件後，市府可提供行銷、意象成立等補助，然目前舊永樂市場僅有9間有證攤販，按照攤販自治條例將朝向把散落的攤販，輔導進入公有市場，以利維護市容及交易秩序。

舊永樂市場結構年久未修，鐵片頻掉民眾擔憂。圖／民眾許先生授權提供
舊永樂市場結構年久未修，鐵片頻掉民眾擔憂。圖／民眾許先生授權提供
舊永樂市場結構年久未修，鐵柱屢遭破壞，底部幾乎蕭蝕沒有支撐力。圖／民眾許先生授權提供
舊永樂市場結構年久未修，鐵柱屢遭破壞，底部幾乎蕭蝕沒有支撐力。圖／民眾許先生授權提供
舊永樂市場結構年久未修，屋頂掉落鐵片、線材四處外露。圖／民眾許先生授權提供
舊永樂市場結構年久未修，屋頂掉落鐵片、線材四處外露。圖／民眾許先生授權提供

違建 北市 公安

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