汙水下水道接管率 新北拚2年內達75%

新北市汙水下水道接管已破百萬戶，全國最多，目前接管率65%，全國僅次於台北市，水利局長宋德仁表示，預計在2022年完成119.5萬戶接管，接管率達75%，十年內更要完成138萬戶，屆時將以接管率86.71%超越北市，另新北市每年新接管戶數近8萬戶，占全國新接管戶比率約4成2，同樣全國最多。

新北市(當時為台北縣)1997年起大力推動公共汙水下水道建設，加速用戶汙水管接管，迄今接管率達65%，接管戶達104萬3000多戶，每年投入建設費用約新台幣30億元，設施營運及維護費約13億元。

水利局長宋德仁指出，考量使用效益，汙水管接管以都會區優先，其中淡水、林口新市鎮接管率已近100%，其他地區如板橋、中和、永和、土城、汐止、樹林、泰山、三峽、鶯歌、五股、三重也都正在進行接管，每年平均新接管戶數近8萬戶，占全國新接管戶4成2，全國最多。

宋德仁表示，預計在2022年完成119.5萬戶接管，接管率達75%，2030年目標更要完成138萬戶，屆時接管率將達86.71%，超過北市的79.59%，成為全國第一。

宋德仁說，汙水下水道工程被戲稱是看不見的建設，但卻是提升都市環境默默的英雄，施作最大的阻礙就是要先拆除居家後巷違建，經常遭遇民眾抗議，但隨著陸續接管後，居民發現水質改善，蟑螂、老鼠減少，市府也藉由後巷牆面彩繪，增加社區美觀，不少民眾現在反而是主動爭取施作。