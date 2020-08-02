快訊

南台灣對流旺盛 蚵子寮外海出現「水龍捲」

蘇震清中常委可能不保 今晚8點民進黨廉政會開會討論

汙水下水道接管率 新北拚2年內達75%

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市拚2年內汙水管接管率達75%，圖為泰山區接管工程。圖／新北市水利局提供
新北市拚2年內汙水管接管率達75%，圖為泰山區接管工程。圖／新北市水利局提供

新北市汙水下水道接管已破百萬戶，全國最多，目前接管率65%，全國僅次於台北市，水利局長宋德仁表示，預計在2022年完成119.5萬戶接管，接管率達75%，十年內更要完成138萬戶，屆時將以接管率86.71%超越北市，另新北市每年新接管戶數近8萬戶，占全國新接管戶比率約4成2，同樣全國最多。

新北市(當時為台北縣)1997年起大力推動公共汙水下水道建設，加速用戶汙水管接管，迄今接管率達65%，接管戶達104萬3000多戶，每年投入建設費用約新台幣30億元，設施營運及維護費約13億元。

水利局長宋德仁指出，考量使用效益，汙水管接管以都會區優先，其中淡水、林口新市鎮接管率已近100%，其他地區如板橋、中和、永和、土城、汐止、樹林、泰山、三峽、鶯歌、五股、三重也都正在進行接管，每年平均新接管戶數近8萬戶，占全國新接管戶4成2，全國最多。

宋德仁表示，預計在2022年完成119.5萬戶接管，接管率達75%，2030年目標更要完成138萬戶，屆時接管率將達86.71%，超過北市的79.59%，成為全國第一。

宋德仁說，汙水下水道工程被戲稱是看不見的建設，但卻是提升都市環境默默的英雄，施作最大的阻礙就是要先拆除居家後巷違建，經常遭遇民眾抗議，但隨著陸續接管後，居民發現水質改善，蟑螂、老鼠減少，市府也藉由後巷牆面彩繪，增加社區美觀，不少民眾現在反而是主動爭取施作。

德仁 違建

延伸閱讀

公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用

整治湳仔溝 新北引柑林埤活水

整治湳仔溝 新北市府2024引進柑林埤水源

車道即水道策略 基層：地下管線無法承載

相關新聞

淡水2年內增3.5萬戶 擴建汙水處理廠後年完工

新北市淡水區人口成長快速，今年4月已突破18萬大關，隨著淡海新市鎮發展，預估2年內再增加3.5萬戶，為此新北市水利局辦理...

公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用

新北市第2座全齡公園「三民公園」今正式啟用，新北市長侯友宜說，這是他去芬蘭考察看到的公園，相關體健設施不輸給運動中心，新...

北市校長布達 出現2對夫妻檔

台北市109學年度中、小學校長布達暨宣誓典禮昨天舉行，83位新（連、轉）任校長，包括2對夫妻檔，他們在家不只談心，如何「...

西門廣場禁菸首日 吸菸、丟菸蒂5人被罰

台北市萬華區西門捷運廣場7月1日起畫設為禁菸區，經一個月勸導期，昨起正式執法開罰。首日共有2人因違規吸菸，另3人亂丟菸蒂...

和碩違建案 柯認了「逼自殺」不妥 議員批職場霸凌

位於台北市北投區的和碩聯合科技公司，將地下一樓停車場改為員工餐廳，遭建管處開罰126萬元，卻遲未改善，市長柯文哲前天大怒...

安坑輕軌墩柱、淡金路施工 車道限縮

新北市捷運局施作「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」，月底前安裝懸臂工作車，將封閉高速公路國道三號部分路段車道；養工處沿...

新北視訊商洽會 防疫產品獲15億訂單

新北市政府7月底辦「國際視訊採購商洽會」，原本預計商機有3億元，因國際疫情依然嚴峻，不少買主看中台灣防疫產品，紛紛下單，...

新北公有地停車格 陸續收費

新北市部分巷道免費停車格長期遭民眾占用，部分將於明天起計時收費，提升停車周轉率，公平分享停車位。目前雙和還有部分巷道正在...

新版租金補貼放寬 不限戶籍 租戶憂「看得到吃不到」

2020年第一次租金補貼八月開放申請，除放寬年齡限制，把20至40歲單身青年也納入資格、放寬所得標準外，戶籍地也無須與租...

新北板橋客運轉運站 本月完工

新北市全面推動軌道建設，交通局配合捷運建設規畫長途客運轉運站接駁，本月板橋轉運站將率先完工，年底前林口轉運站也將設置，三...

方案變調╱蘆洲聯開宅 青年宅變全家住

台北市政府「青年進城激勵方案」，選定捷運蘆洲站聯開宅，挑出大坪數30戶出租，盼吸引年輕人、大學生「分租共居」。不過，租金...

北市信義市場都更蓋社宅 議員：租金恐過高

台北市長柯文哲大力推動社會住宅，位於大安區信義路三段AIT舊址附近的信義市場，市府打算進行公辦都更蓋社會住宅，因地段極佳...

熱門新聞

公布李登輝倦容照不當？ 陳佩琪：驚訝到無言

平鎮蜜蜂集體死亡 農業局：與登革熱消毒無直接關係

新北板橋客運轉運站 本月完工

影／98歲阿嬤打電動20年 喜戰高難度「讓頭腦卡清醒」

影／因應新冠病例感染源不明 嘉市府：密閉空間戴口罩

精密機械重鎮台中潭雅神 市府推潭子聚興產業園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。