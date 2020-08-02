淡水2年內增3.5萬戶 擴建汙水處理廠後年完工

新北市淡水區人口成長快速，今年4月已突破18萬大關，隨著淡海新市鎮發展，預估2年內再增加3.5萬戶，為此新北市水利局辦理淡水水資源回收中心(汙水處理廠)第三期廠區擴建工程，市長侯友宜今主持開工典禮，預計2022年底完工啟用，可提升每日處理汙水量1萬4000噸，達到每天5萬6000噸。

新北市府2005年起建置淡水汙水下水道系統及水資源回收中心，目前已完成第一、二期興建，負責淡水、竹圍都市計畫區8萬7000戶汙水處理，每日處理量達4萬2000噸，接近飽和。

侯友宜指出，淡水人口近年急遽上升，隨著淡海新市鎮、淡海輕軌發展，以及未來的淡水文創園區、淡金公路沿線及淡北道路建設，預期會有更多人口進駐，必須未雨綢繆，擴建水資源回收中心，提升汙水處理量，容納更多居民排放汙水。

侯友宜表示，新北市目前有402萬多人，人口成長最多就是淡水跟林口，人口成長同時汙水處理也必須到位，未來新北市民汙水處理不一定要集中在八里汙水廠，各區都會蓋，「以免萬一發生狀況，對新北市來講都是災難」，目前正在規畫新店央北、塭仔圳、蘆洲北側重劃區及樹林區等4處水資源回收中心，因應人口成長。

水利局指出，預估淡水地區在2022年底將增加3萬5千戶，汙水量推估增加1萬4552噸，因此辦理水資中心第三期擴建工程，目前土木建設都已完成，將增設一座二沉池，並增加初沉池、曝氣池及砂濾池機電設備，總經費7400萬元，預計2022年底完工啟用。