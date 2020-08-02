淡水2年內增3.5萬戶 擴建汙水處理廠後年完工
新北市淡水區人口成長快速，今年4月已突破18萬大關，隨著淡海新市鎮發展，預估2年內再增加3.5萬戶，為此新北市水利局辦理淡水水資源回收中心(汙水處理廠)第三期廠區擴建工程，市長侯友宜今主持開工典禮，預計2022年底完工啟用，可提升每日處理汙水量1萬4000噸，達到每天5萬6000噸。
新北市府2005年起建置淡水汙水下水道系統及水資源回收中心，目前已完成第一、二期興建，負責淡水、竹圍都市計畫區8萬7000戶汙水處理，每日處理量達4萬2000噸，接近飽和。
侯友宜指出，淡水人口近年急遽上升，隨著淡海新市鎮、淡海輕軌發展，以及未來的淡水文創園區、淡金公路沿線及淡北道路建設，預期會有更多人口進駐，必須未雨綢繆，擴建水資源回收中心，提升汙水處理量，容納更多居民排放汙水。
侯友宜表示，新北市目前有402萬多人，人口成長最多就是淡水跟林口，人口成長同時汙水處理也必須到位，未來新北市民汙水處理不一定要集中在八里汙水廠，各區都會蓋，「以免萬一發生狀況，對新北市來講都是災難」，目前正在規畫新店央北、塭仔圳、蘆洲北側重劃區及樹林區等4處水資源回收中心，因應人口成長。
水利局指出，預估淡水地區在2022年底將增加3萬5千戶，汙水量推估增加1萬4552噸，因此辦理水資中心第三期擴建工程，目前土木建設都已完成，將增設一座二沉池，並增加初沉池、曝氣池及砂濾池機電設備，總經費7400萬元，預計2022年底完工啟用。
水利局表示，完工後可提升每日污水處理量1萬4000噸，達到每日5萬6000噸，並增加2萬5000戶接管，屆時淡水地區用戶接管將達11萬2000戶，接管率從97.3%提升至98.5%，另將提升氨氮去除率，從45%達到75%以上。處理過後的水質皆符合環保署規定的放流水標準，可有效改善河域水質，汙水處理後將先排入公司田溪，並流入淡水河，最後注入大海。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言