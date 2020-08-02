公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用
新北市第2座全齡公園「三民公園」今正式啟用，新北市長侯友宜說，這是他去芬蘭考察看到的公園，相關體健設施不輸給運動中心，新北今年要完成3座全齡公園、50座特色共融公園，長輩要帶著孫子一起來運動。
侯友宜說，長輩都到運動中心運動，但孫子沒辦法跟著前往重訓，就只能待在家裡，因此打造全齡公園，相關設施與運動中心、健身房相同功能，且公園空氣好、有樹陰，長輩到公園運動時，也能讓孫子在公園玩。
新北景觀處指出，第1座全齡公園在中和錦和公園，三民公園是新北第2座全齡公園，該公園由衛生局規畫「失智、失能」、「衰弱、亞健康」、「健康體適能」及「運動健身」等四大區域、9項體健設施，提供各種強度的體健器材。
景觀處表示，體健設施有訓練平衡感的平衡協調訓練模組，訓練手部及腿部肌群的油壓式臥推、油壓式踏步及油壓式腿部伸展，公園內最大特色就是「戶外戰鬥繩」，可以訓練局部肌肉、呼吸、肌力、手眼協調與核心肌群等。
三重田中里長詹貴洪也說，全齡公園設置的目的就是鼓勵長輩走到戶外，不要在家裡胡思亂想，到公園運動可以與街坊鄰居聊天，且到公園不需要開燈、吹冷氣，就能達到節能減碳。
景觀處表示，運動體健設施有可掃描QR code觀賞影片，另外衛生局也在每周二晚間7點找來運動指導員，教長輩、民眾如何使用器材及運動，體驗新式戶外運動模式。
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