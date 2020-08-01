公布李登輝倦容照不當?陳佩琪:驚訝到無言

台北市長柯文哲在李登輝過世後，第一時間在臉書PO文，照片中李登輝身著睡袍，一臉倦容，網友批評，醫師原則是不能公開病容照，柯文哲卻用李登輝病中照片，相當無禮，也有網友認為，那張照片對逝者大不敬。

對此，柯文哲的太太陳佩琪今在臉書反擊，一張緬懷李前總統、兩人握手的相片竟也被拿來說嘴，看到這種報導，實在驚訝到無言，隨手拈來的一張相片上的人物布局，竟可作出如此離譜的聯想。

陳佩琪說，不久前曾經跟先生說「得媒體者得天下」 ，先生聽了點頭如搗蒜， 嘴巴還讚美「佩琪很聰明，金句連連」。但她可沒怎麼高興，因為這是大家都知道的事，當九成媒體檢討對手而不檢討自己時，自然沒有壓力，人事布局、文官任命、國營事業，都自己說了算，出事了，說聲「我們都用人唯才」，接著換一個更效忠的就好了。

陳佩琪說，Ptt的匿名攻擊，會讓一個駐外使節輕生，一篇媒體的報導：「總統府和立院的電梯修繕造假，也和北市府有關」，讓市府基層承受不可承受之重。不知道立法院和總統府電梯是否也歸北市建管處負責？她不是想干涉先生政務， 只是事關公共安全的電梯，大家都可關心吧。當人反擊無力，或根本無力反擊時， 下場就是如下。